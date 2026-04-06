April 2026. donosi niz važnih astroloških trenutaka koji će uticati na sve horoskopske znakove, ali će se kod svakog manifestovati na drugačiji način i to kroz ljubav, posao, novac ili lični razvoj.

Već početak meseca, 1. april, obeležila je snažna energija promena koja posebno pokreće Ovana i Vagu, donoseći odluke koje mogu preokrenuti pravac u kom se kreću, dok Rak i Jarac osećaju potrebu da pronađu stabilnost i sigurnost.

Sredina meseca, oko 8. aprila, stavlja fokus na komunikaciju i odnose, pa Blizanci i Strelac dolaze u prvi plan kroz važne razgovore i odluke, dok Devica i Ribe rešavaju nesporazume i zatvaraju stare priče.

Pun Mesec 13. aprila donosi kulminaciju emocija, naročito za Lava i Škorpiju, koji mogu doneti važne odluke u ljubavi ili poslu, dok Bik i Vodolija osećaju potrebu za promenom rutine i načina života.

20. april označava prelazak Sunca u znak Bika, čime počinje period stabilizacije i fokus na finansije, što najviše prija zemljanim znakovima, a to su Bik, Devica i Jarac, dok ostali znakovi osećaju potrebu da uspore i naprave dugoročne planove.

Kraj meseca, 26. april, donosi veliki astrološki zaokret ulaskom Urana u znak Blizanaca, što pokreće novu sedmogodišnju fazu usmerenu na znanje, komunikaciju i promene. Ovaj datum posebno utiče na Blizance, Device, Strelčeve i Ribe, koji ulaze u period velikih životnih preokreta.

Ovih pet datuma predstavljaju ključne tačke meseca u kojima se energija menja i otvara prostor za nove početke, završetke i važne odluke za sve znakove Zodijaka.