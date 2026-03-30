U svetu poznatih, gde razvodi često znače potpuni prekid odnosa i velike porodične drame, glumica Gvinet Paltrou pokazuje da može i drugačije. Nakon razvoda od Krisa Martina 2014. godine, posle više od decenije braka i dvoje dece, glumica nije prekinula kontakt sa njegovom porodicom.

Gvinet je ostala bliska sa bivšom svekrvom, Alison Martin. Njih dve su tokom godina izgradile odnos zasnovan na poštovanju i razumevanju, a taj odnos nastavile su da neguju i nakon razvoda. Redovno su u kontaktu i podržavaju jedna drugu, pokazujući da kraj braka ne mora značiti i kraj porodičnih veza.

Glumica je otišla i korak dalje. Jednom prilikom je za 8. mart okupila žene iz svog života, uključujući bivšu svekrvu Alison i novu svekrvu, Nensi, majku njenog sadašnjeg supruga Breda. Istakla je koliko su joj sve te žene važne i naglasila snagu ženskog zajedništva i podrške.

Za Gvinet je očuvanje dobrih odnosa nakon razvoda bilo ključno, ne samo sa bivšim partnerom, već i sa njegovom porodicom. Upravo takav pristup omogućio im je da ostanu u dobrim odnosima i da zajedno učestvuju u porodičnim okupljanjima bez tenzija.

