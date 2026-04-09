Kada Mars putuje kroz znak Ovna, koji je njegov prirodni vladar, kolektivno osećamo talas osnaživanja. Zauzeti se za sebe postaje ne samo lakše, već i neophodno. Iako Mars posećuje Ovna svake dve godine, ovaj tranzit u 2026. biće posebno buran jer se u istom znaku nalaze i Saturn i Neptun. Tokom ovih šest nedelja formiraće se novi putevi.

Ovan

Ovaj period je presudan za vas. Oko 12. aprila očekujte nalet intuicije i nove ideje o svojoj budućnosti. Kada krenete u akciju, nemojte se iznenaditi ako vas okolina ne razume ili vaše planove nazove nerealnim.

Iako je vaša energija impulsivna, najbolji način da odbranite svoje ciljeve je jasan plan. Ostanite na svom putu i ne slušajte kritičare - ogroman nalet energije stiže vam 4. maja.

Vaga

Vi ste diplomata, ali sada će drugi videti vašu vatrenu stranu. Novi pristup odnosima formira se još od početka godine. Oko 19. aprila primetićete kako se ta energija kristališe. Možda ćete odlučiti da određena prijateljstva stavite ,,na čekanje" kako biste sačuvali energiju za one koji su vam zaista važni. Ako osetite da partner ili prijatelj prelazi granicu, ljubazno, ali odlučno ćete zahtevati poštovanje.

Rak

U 2026. godini vaša karijera je u prvom planu. Dolazak Marsa u znak Ovna donosi ,,usijanu" atmosferu na poslu - tempo se ubrzava, a odnosi sa kolegama postaju dinamičniji i napetiji. Rokovi se bliže, a od vas se može tražiti da preuzmete više odgovornosti. Mars u Ovnu će vas inspirisati da postavite zdrave granice kako biste izbegli burnout.

Jarac