Dr Veroslava Stanković govorila je o surutki i otkrila šta jedna čaša ujutru može uraditi organizmu.

- U vremenu kada mnogi traže komplikovana rešenja za umor, nadutost i osećaj težine u telu, često zaboravljamo da upravo najjednostavnije navike mogu imati veoma lep efekat na svakodnevno funkcionisanje organizma. Surutka je jedan od tradicionalnih napitaka koji se dugo koristi kao podrška varenju, osećaju lakoće i opštem balansu tela - kaže Veroslava.

Prema njenim rečima ono što surutku izdvaja jeste to što mnogi ljudi nakon njenog uvođenja primećuju da se probava postepeno smiruje, stomak postaje manje opterećen, a osećaj nadutosti i težine može biti blaži.

- Kada je varenje urednije, često se menja i opšti osećaj u telu — javlja se više lakoće, više prijatne energije i manje nelagodnosti tokom dana. Upravo zato se surutka često doživljava ne samo kao napitak, već kao deo male dnevne rutine koja organizmu pomaže da funkcioniše mirnije i uravnoteženije.

Posebno je, ističe sagovornica, zanimljivo to što se dejstvo surutke ne svodi samo na stomak.

- Kada se varenje rastereti i kada telo lakše obrađuje ono što unosimo, mnogi ljudi imaju utisak da su manje tromi, da imaju više snage i da im je organizam „lakši“. Taj osećaj unutrašnje rasterećenosti često se prenosi i na nivo energije, koncentracije i opšteg komfora. Zato se surutka često povezuje sa osećajem obnove i regeneracije, naročito kod osoba koje imaju utisak da su usporene, nadute ili iscrpljene nepravilnom ishranom i stresnim načinom života.

Surutka i zdravlje jetre

Surutka se često istražuje zbog mogućeg uticaja na zdravlje jetre, pre svega zbog svog sastava bogatog aminokiselinama, posebno cisteinom. Naučna istraživanja ukazuju da cistein može doprineti stvaranju glutationa — jednog od najvažnijih antioksidanasa u organizmu koji učestvuje u zaštiti ćelija jetre od oksidativnog stresa.

U studijama na životinjama i ograničenim kliničkim ispitivanjima kod ljudi primećeno je da proteini surutke mogu pomoći u smanjenju masne infiltracije jetre i poboljšanju određenih markera jetrene funkcije, naročito kod osoba sa masnom jetrom.

Surutka se često preporučuje i kao podrška jutarnjem resetu organizma.

- Jedna čaša ujutru, na prazan stomak, može biti jednostavan način da dan započne laganije i svesnije. Preporuka je da se krene postepeno, u količini od 200 do 300 mililitara, kako bi se organizam navikao. Po želji, može se dodati malo limuna ili prstohvat cimeta, ali je najvažnije osluškivati sopstveno telo i ne preterivati na početku.

Dr Stanković kaže da je važno naglasiti da surutka nije „čarobno rešenje“, već podrška dobrim navikama.

- Najbolje rezultate daje kada je deo šire rutine koja uključuje urednije obroke, dovoljno tečnosti, manje industrijski prerađene hrane i više pažnje prema signalima koje telo šalje. Upravo u tome je njena vrednost — ne u brzom efektu, već u postepenom doprinosu boljem osećaju iznutra. U mom radu često se vraćamo upravo takvim osnovama, jer prava promena najčešće ne počinje od radikalnih mera, već od malih, doslednih koraka. Surutka može biti jedan od tih koraka: jednostavna, dostupna i lako uklopiva u svakodnevicu. Kada se uvodi pravilno i postepeno, može postati lep saveznik boljeg varenja, manje nadutosti, više energije i boljeg osećaja balansa u sopstvenom telu.