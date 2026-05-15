Naše bake su često govorile da za mnoge tegobe lek ne mora uvek da se traži u apoteci, već ponekad i u običnoj jabuci. Upravo je o tome pisao i čuveni narodni travar Vasa Pelagić, koji je verovao da priroda već ima odgovore za mnoge probleme sa kojima se svakodnevno borimo.

U svojim zapisima Pelagić je posebno hvalio jabuku, smatrajući je jednim od najlekovitijih plodova koje imamo.

– Malo je toga što jabuka ne može da izleči, naročito kada vam je pruži ruka nekog bliskog – pisao je.

Verovao je da jabuka nije samo hrana, već i prirodni lek koji može pomoći kod nesanice, kijavice, kašlja, problema sa želucem i raznih upala.

Jedan od njegovih najpoznatijih recepata bio je napitak od sušenih jabuka koji se koristio protiv nesanice, glavobolje i jake kijavice.

Priprema je veoma jednostavna — zrele jabuke se iseku na tanke kriške, dobro osuše, a zatim samelju u prah. Od tog praha pravi se topao napitak koji se pije nekoliko dana, ujutru i popodne.

Za kašalj i bol u grudima preporučivao je sok od jabuke sa malo mirođije i šećera. Ovaj napitak uzimao se po kašiku nekoliko puta dnevno kako bi umirio grlo i olakšao disanje.

Posebno je cenio domaću jabukovaču ili širu od divljih jabuka. Ona se pravila tako što bi jabuke stajale u hladnoj vodi i prirodno fermentisale, najčešće u drvenim bačvama. Takav napitak, tvrdio je Pelagić, pomaže kod upala, jača organizam, umiruje želudac i „čisti krv“.

I danas mnogi veruju da u starim narodnim receptima ima mnogo mudrosti, posebno kada želimo da organizmu pomognemo na prirodan način.