Gotovo svako domaćinstvo ima nekoliko belih plastičnih stolica koje su godinama stajale u dvorištu, na terasi ili balkonu. Iako su i dalje čvrste i potpuno upotrebljive, vremenom su izgubile sjaj, požutele ili dobile sivkastu boju. To, međutim, ne znači da je vreme za kupovinu novih — uz malo truda mogu ponovo izgledati gotovo kao prvog dana.
Mnogi se slažu da su stare stolice kvalitetnije i izdržljivije od današnjih, pa se isplati da ih očistite i koristite još godinama. Dovoljno je nekoliko sastojaka koje već imate kod kuće i malo strpljenja.
Šta vam je potrebno:
topla voda
soda bikarbona
alkoholno belo sirće
deterdžent za sudove ili blagi deterdžent
sunđer sa grubom stranom ili četka
rukavice
krpa ili peškir
sredstvo sa izbeljivačem (po želji)
zaštitni sprej za plastiku ili auto-vosak (po želji)
Kako da ih očistite korak po korak:
1. Isperite prljavštinu
Najpre stolicu dobro isperite vodom kako biste uklonili prašinu i površinsku nečistoću.
2. Napravite pastu od sode bikarbone
Pomešajte nekoliko kašika sode bikarbone sa malo vode dok ne dobijete gustu pastu, pa je nanesite na požutele i zaprljane delove.
3. Dobro izribajte površinu
Sunđerom ili četkom istrljajte plastiku, posebno uglove i spojeve gde se prljavština najviše zadržava.
4. Dodajte sirće za dublinsko čišćenje
Prelijte površinu sa malo belog sirćeta. Pena koja se stvara u reakciji sa sodom pomaže da se plastika očisti temeljno. Ostavite da deluje 10–15 minuta.
5. Isperite toplom vodom
Na kraju stolicu dobro isperite toplom vodom i ostavite da se osuši.
Ako su stolice veoma požutele
Možete dodatno prebrisati problematične delove sredstvom sa izbeljivačem, ostaviti nekoliko minuta i zatim temeljno isprati (nikada ne mešajte izbeljivač i sirće). Ako stolicu nakon toga ostavite na suncu sat ili dva, efekat izbeljivanja biće još bolji.
Za završni izgled, nakon sušenja možete naneti tanak sloj auto-voska ili zaštitnog spreja za plastiku — stolice će dobiti blagi sjaj i sporije će ponovo potamniti.
