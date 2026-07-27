Sigurno vam se bar jednom dogodilo da se probudite usred noći uz ubrzano lupanje srca, nakon sna u kojem propadate ili pokušavate da dozovete pomoć, ali glas jednostavno ne izlazi.

Iako ovakvi snovi mogu biti veoma neprijatni, stručnjaci smatraju da oni često odražavaju ono što proživljavamo na javi.

Ponavljajuće noćne more obično nisu nasumične. One mogu biti znak da se suočavate sa stresom, potisnutim emocijama ili osećajem da ste izgubili kontrolu nad nekom važnom životnom situacijom.

Sanjate da padate?

Jedan od najčešćih snova je osećaj propadanja ili pada sa velike visine. Mnogi se probude upravo u trenutku kada pomisle da će udariti o tlo.

Psiholozi objašnjavaju da ovakav san često prati period pojačanog stresa, umora ili emocionalne iscrpljenosti.

Kada svakodnevne obaveze postanu preveliki teret, podsvest kroz san može da pokaže osećaj da vam "izmiče tlo pod nogama".

Ako vam se ovaj san često ponavlja, možda je vreme da usporite tempo, napravite pauzu i više pažnje posvetite odmoru.

Vrištite, ali glas ne izlazi

San u kojem pokušavate da viknete, a ne možete da proizvedete nijedan zvuk jedan je od najuznemirujućih.

Prema psihološkim tumačenjima, ovakvi snovi mogu ukazivati na potisnute emocije ili situacije u kojima osećate da vas niko ne čuje ili ne razumete sebe dovoljno da izrazite ono što vas muči.

Možda postoji razgovor koji odlažete, problem koji ignorišete ili osećanja koja već dugo držite u sebi.

Kada treba obratiti pažnju?

Povremena noćna mora nije razlog za zabrinutost. Međutim, ako se isti snovi ponavljaju iz nedelje u nedelju, utiču na kvalitet sna ili vas ostavljaju iscrpljenim tokom dana, to može biti znak da ste pod hroničnim stresom ili da postoji emocionalni problem kojem treba posvetiti pažnju.

Važno je imati na umu da tumačenje snova nije egzaktna nauka i da simboli mogu imati različita značenja od osobe do osobe. Ipak, ponavljajuće noćne more često predstavljaju način na koji naš mozak obrađuje emocije koje tokom dana potiskujemo.

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