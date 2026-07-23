Zaboravite na brojanje ovaca: Popijte ovo i zaspaćete za minut!

Valerijana je jedna od najpoznatijih biljaka u tradicionalnoj medicini i koristi se već hiljadama godina. Deluje kao prirodno sredstvo za smirenje, pomažući u borbi protiv stresa i nesanice. Takođe, smanjuje osećaj umora, smiruje glavobolje i želudačne tegobe, i ublažava napetost, tugu, strahove i depresiju.

Kako se pravi čaj od valerijane?

Kao prirodni sedativ, valerijana efikasno smanjuje stres i pomaže u borbi protiv nesanice i napetosti. Ljudi koji redovno koriste valerijanu lakše spavaju, ređe se bude noću, i osećaju se odmornije nakon buđenja. Može se koristiti u obliku čaja, ulja, kapi, tinktura ili kapsula. Ako želite da napravite čaj od valerijane, dovoljno je da jednu kašičicu usitnjenog korena prelijete sa 250 ml vrele vode. Ostavite da odstoji 20 minuta, procedite i popijte pre spavanja.

Ne duže od mesec dana

Valerijanu možete koristiti do mesec dana, a moguće nuspojave uključuju glavobolje i probleme sa varenjem. Trudnice, dojilje i osobe koje koriste farmaceutske sedative treba da izbegavaju njenu upotrebu. Rezultati nisu trenutni i obično su vidljivi tek nakon nekoliko nedelja korišćenja.

Napomena: Pre upotrebe ovog čaja, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

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