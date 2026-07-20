Susret sa meduzom tokom letovanja nije redak, a njen dodir može izazvati neprijatan bol, peckanje i crvenilo kože. Iako su reakcije najčešće blage i prolaze nakon nekog vremena, važno je da znate kako pravilno pružiti prvu pomoć kod opekotine od meduze i koje greške treba izbegavati.
Koji su simptomi nakon kontakta sa meduzom?
Nakon dodira sa meduzom mogu se javiti:
· jak osećaj peckanja i žarenja,
· bol na mestu kontakta,
· svrab,
· crvenilo,
· otok,
· upala kože.
Kod većine ljudi simptomi se povlače nakon odgovarajuće nege, ali ponekad reakcija može biti ozbiljnija.
Kako ublažiti bol i peckanje?
Ako vas opeče meduza, stručnjaci preporučuju da najpre izađete iz vode, a zatim preduzmete sledeće korake:
· Isperite mesto kontakta morskom vodom, nikako slatkom, jer ona može podstaći oslobađanje još otrova iz žarnih ćelija.
· Ako na koži vidite ostatke pipaka, pažljivo ih uklonite pincetom, bez dodirivanja golim rukama.
· Mesto možete tretirati rastvorom sode bikarbone ili sokom od limuna, koji se u narodu često koriste za ublažavanje neprijatnosti, iako njihova efikasnost nije potvrđena za sve vrste meduza.
· Kao narodni lek često se pominje paradajz, kojim se može premazati zahvaćeno mesto radi ublažavanja crvenila i osećaja pečenja.
· Ako bol i otok potraju, može pomoći hladna obloga ili led umotan u krpu, koji će smanjiti upalu i ublažiti nelagodnost.
Šta nikako ne treba raditi?
Jedna od najčešćih grešaka jeste trljanje kože peškirom ili rukama. Time se mogu aktivirati preostale žarne ćelije i dodatno pogoršati simptomi.
Takođe, izbegavajte ispiranje slatkom vodom odmah nakon kontakta sa meduzom.
Kada treba potražiti lekarsku pomoć?
Obavezno se javite lekaru ako:
· zahvaćena površina kože prelazi veličinu dlana,
· bol postaje veoma jak ili se širi,
· jave se otežano disanje, vrtoglavica, mučnina ili oticanje lica i usana,
· simptomi ne prolaze ili se pogoršavaju nakon pružene prve pomoći.
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