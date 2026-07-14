Amerikanka Dijana Hokberg iz savezne države Floride, ceo život je živela u uverenju da joj je biološka majka preminula dok je bila još dete.

To uverenje pratilo ju je decenijama, sve dok jedna naizgled usputna rečenica nije pokrenula niz događaja koji su u potpunosti promenili njeno razumevanje sopstvenog porekla.

Do preokreta je došlo tokom razgovora s porodičnim prijateljem Menijem, koji ju je upitao da li bi želela pomoć u potrazi za svojom majkom. Pitanje ju je u prvi mah zbunilo jer je smatrala da o toj temi više nema šta istraživati. Međutim, upravo je taj trenutak otvorio prostor sumnji i izazvao potragu za odgovorima, piše The Sun.

Usvajanje i trgovina decom

Kako je počela istraživati vlastitu prošlost, Dijana je došla do saznanja da okolnosti njenog detinjstva nisu bile onakve kakvima ih je do tada smatrala. Utvrdila je da je usvojena te da postoje ozbiljne naznake kako je njeno usvajanje bilo povezano s nezakonitim praksama, odnosno s tzv. crnim tržištem beba, koje je u određenim periodima funkcionisalo van zakonskih okvira.

"Saznati da sam usvojena bilo je jedno, ali otkriti da ne postoji verodostojna dokumentacija o mom rođenju bilo je nešto sasvim drugo. Bila sam šokirana", izjavila je Dijana opisujući trenutak u kojem je shvatila razmere nepoznanica u vlastitom identitetu. Istovremeno je naglasila kako to otkriće nije promenilo njin odnos prema starateljima.

"Ono što me bolelo bila je tajna. Kako sam se sve više informisala o trgovini decom, prestala sam se fokusirati na ljude koji su me odgojili i više na sistem koji je to omogućio", pojasnila je.

U daljnjoj potrazi nailazila je na brojne nedoslednosti i prepreke. Dokumentacija koja bi trebala razjasniti njeno poreklo bila je nepotpuna, a deo članova šire porodice izbegavao je razgovor o toj temi, upućujući je na advokate ili odbijajući dati konkretne odgovore. Takvo ponašanje dodatno je učvrstilo njene sumnje da se iza svega krije složenija i problematična priča.

Saznanje o biološkoj majci

Kasnije je, putem poznanika iz Kanade, došla do informacija o mladoj devojci Doni, koja je kao 17-godišnjakinja nakon porođaja učestvovala u tajnom dogovoru vezanom za usvajanje. "Nemam pojma koliko je novca dobila za mene", izjavila je Dijana, ističući kako, prema dostupnim informacijama, njeni usvojitelji nisu nužno bili svesni nezakonite pozadine postupka.

U periodu od 1940-ih do 1960-ih godina prošlog veka u Sjedinjenim Američkim Državama delovale su brojne ilegalne mreže usvajanja. U takvim slučajevima su se posrednici često finansijski okoristili, dok su usvajanja formalno prikazivana kao zakonita, uz krivotvorenu ili nepotpunu dokumentaciju, a usvojitelji su verovali da prolaze uobičajenu proceduru.

Nakon dugotrajne potrage, Dijana je uspela pronaći svoju biološku porodicu. Od braće i sestara saznala je da je njena biološka majka preminula u 30. godini života. "Samo bih volela da sam imala priliku upoznati je. Kada sam to saznala, svet mi se okrenuo naglavačke, ali hvala Bogu, barem znam istinu", zaključuje Dajana.

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