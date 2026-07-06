Sastojci:

250 g mekog, belog, pšeničnog brašna

1 kesica praška za pecivo, 12 g

1/2 kašičice soli, oko 3 g

4 kašičice šećera, oko 20 g

1 jaje

200 ml mleka

50 ml ulja

1 kašičica soka od limuna, otprilike

Postupak:

1. U posudi za mešenje pomešati suve sastojke - brašno, so, šećer i prašak za pecivo. U to dodati jedno jaje, mleko, ulje i kašičicu soka od limuna. Sve dobro izmešati, ručno ili mikserom da se dobije testo bez grudvica.

2. Dobar, nelepljiv tiganj sa debljim dnom zagrejati na 2/3 snage rignle (kod mene 4 od 6, a ponekad spustim i na 3). Kapnuti malo ulja pa malom kutlačom (moja je od 100 ml) izlivati 3 do 4 palačinke po jednoj turi. Ja ne razmazujem ništa specijalno, samo malo poguram testo da dobije kružan oblik, pošto je nakon izlivanja obično ovalan.

3. Peći dok sa donje strane palačinke ne postane blago rumena, a sa gornje još uvek da je malo mokra. To obično traje oko minut i po, dva. Prevrnuti i peći sa druge strane još oko minut.

4. Servirati tople, sa slanim ili slatkim nadevom, po želji. Ako se palačinkice ne pojedu odmah, tanjir prekriti plastičnom folijom ili ih prebaciti u neku kesu. Ostaju fino meke i sutradan.

Od ove mere dobije se otprilike 15 palačinkica prečnika 8 cm. Mi volimo ovako malene, simpatičnije su izgledom a i lakše ih je okrenuti na tiganju.