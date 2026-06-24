Tokom toplotnih talasa pravilna hidratacija postaje ključna za očuvanje zdravlja, jer visoke temperature ubrzavaju gubitak tečnosti i elektrolita. Zbog toga se organizam brže iscrpljuje, a čak i blagi pad nivoa tečnosti može uticati na energiju, koncentraciju i opšte stanje организма.

Iako većina ljudi u ovakvim situacijama automatski poseže za vodom, lekari ističu da postoje i druga pića koja mogu jednako efikasno, a u nekim slučajevima čak i bolje, pomoći telu da zadrži potrebnu hidrataciju.

Lekarka dr Nataša Fernando objašnjava da mleko može biti iznenađujuće dobar izbor za rehidrataciju, naročito posle fizičke aktivnosti ili dužeg boravka na suncu. Prema njenim rečima, mleko sadrži kombinaciju prirodnih šećera, proteina, masti i minerala poput natrijuma, što usporava pražnjenje želuca.

Upravo zbog toga tečnost duže ostaje u organizmu, što može dovesti do stabilnije i dugotrajnije hidratacije u poređenju sa običnom vodom.

Za osobe koje ne konzumiraju kravlje mleko postoje i druge opcije koje mogu pomoći u nadoknadi tečnosti. Sojino mleko, zahvaljujući proteinima i elektrolitima, može biti dobra alternativa. Kokosova voda se često izdvaja zbog visokog sadržaja kalijuma i lake apsorpcije, dok je sok od krastavca još jedna lagana i osvežavajuća opcija koja ne opterećuje varenje.

Hidratacija ne dolazi samo iz pića

Stručnjaci naglašavaju da značajan deo dnevne hidratacije dolazi i iz hrane. Voće i povrće bogato vodom, poput lubenice, krastavca, pomorandže, jagoda i paradajza, može značajno doprineti ukupnom unosu tečnosti.

Osim što gase žeđ, ove namirnice pomažu i u nadoknadi minerala koje telo gubi znojenjem tokom velikih vrućina.

Dehidratacija se često razvija postepeno, a prvi simptomi lako mogu proći neprimećeno. Najčešći znaci su žeđ, umor, vrtoglavica, suva usta, tamniji urin i ređe mokrenje.

Kada se pojave ovakvi simptomi, preporučuje se povećan unos tečnosti i češće ispijanje manjih gutljaja. U slučajevima većeg gubitka tečnosti, na primer nakon dužeg izlaganja suncu ili pojačanog znojenja, mogu pomoći i rehidratacione otopine koje nadoknađuju elektrolite.

Ako se pojave ozbiljniji simptomi poput izražene slabosti, zbunjenosti, ubrzanog pulsa ili neuobičajene pospanosti, potrebno je potražiti lekarsku pomoć jer to može ukazivati na teži oblik dehidratacije.

Iako voda ostaje osnova hidratacije, stručnjaci poručuju da nije jedina opcija. Mleko, biljne alternative, kokosova voda i hrana bogata vodom mogu imati važnu ulogu u održavanju ravnoteže tečnosti u organizmu, posebno tokom ekstremnih vrućina.