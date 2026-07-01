Izbegavanje određenih namirnica, poput mleka ili citrusnog voća, takođe je važno kako bi se sprečilo pogoršanje simptoma.
Kada imate dijareju, određene namirnice mogu pomoći vašem digestivnom sistemu da se brže oporavi, dok druge mogu produžiti ili pogoršati simptome.
Hrana koju treba jesti kada imate dijareju
Kada imate dijareju, izbor hrane može biti ključan za brži oporavak. Upravo zato se preporučuje BRAT dijeta, koja uključuje:
- banane
- beli pirinač
- kašu od jabuka
- tost od belog hleba
Ove namirnice su blage i sadrže malo vlakana, pa ne opterećuju digestivni sistem, što ih čini korisnim za osobe sa dijarejom. Takođe, imaju svojstvo da pomažu učvršćivanju stolice.
Tokom BRAT dijete ove namirnice možete i kombinovati, na primer, staviti kašu od jabuka ili banane na tost.
Pored toga, možete jesti i:
- ovsenu kašu
- krekere
- pire krompir bez kore
Pijenje dosta tečnosti pomaže da ostanete hidrirani i nadoknadite izgubljene tečnosti. Preporučuju se:
- voda ili sisanje kockica leda
- bistre supe od povrća, piletine ili govedine, sa uklonjenom masnoćom
- napici sa elektrolitima i vitaminima, ali sa manje šećera
- čaj bez kofeina
Kada počnete da se oporavljate, postepeno možete uvesti i namirnice poput kajgane i kuvanog povrća, piše Helthline.
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