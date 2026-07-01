Izbegavanje određenih namirnica, poput mleka ili citrusnog voća, takođe je važno kako bi se sprečilo pogoršanje simptoma.

Kada imate dijareju, određene namirnice mogu pomoći vašem digestivnom sistemu da se brže oporavi, dok druge mogu produžiti ili pogoršati simptome.

Hrana koju treba jesti kada imate dijareju

Kada imate dijareju, izbor hrane može biti ključan za brži oporavak. Upravo zato se preporučuje BRAT dijeta, koja uključuje:

banane

beli pirinač

kašu od jabuka

tost od belog hleba

Ove namirnice su blage i sadrže malo vlakana, pa ne opterećuju digestivni sistem, što ih čini korisnim za osobe sa dijarejom. Takođe, imaju svojstvo da pomažu učvršćivanju stolice.

Tokom BRAT dijete ove namirnice možete i kombinovati, na primer, staviti kašu od jabuka ili banane na tost.

Pored toga, možete jesti i:

ovsenu kašu

krekere

pire krompir bez kore

Pijenje dosta tečnosti pomaže da ostanete hidrirani i nadoknadite izgubljene tečnosti. Preporučuju se:

voda ili sisanje kockica leda

bistre supe od povrća, piletine ili govedine, sa uklonjenom masnoćom

napici sa elektrolitima i vitaminima, ali sa manje šećera

čaj bez kofeina

Kada počnete da se oporavljate, postepeno možete uvesti i namirnice poput kajgane i kuvanog povrća, piše Helthline.