Prema astrološkim tumačenjima, kraj juna donosi pojačanu energiju retrogradnog Merkura, koji će od 29. juna posebno uticati na komunikaciju, emocije i odnose. Iako Merkur još nije zvanično krenuo retrogradno, njegova „senka“ već se oseća, pa mnogi mogu primetiti nesporazume, vraćanje starih tema i potrebu da preispitaju određene odluke.

Pošto se Merkur kreće kroz znak Raka, u fokusu će biti porodica, dom, prošlost i osećaj sigurnosti. Ovaj period može doneti povratak nedovršenih razgovora, nejasnih situacija i ljudi iz prošlosti, ali i priliku da se neke stvari konačno razjasne.

Ovan bi trebalo da obrati pažnju na porodične odnose i pitanja vezana za dom, dok će Bikovi morati da budu oprezniji u komunikaciji, dogovorima i dokumentima. Blizancima se savetuje dodatna pažnja kada je reč o finansijama i važnim kupovinama.

Rakovi će najintenzivnije osetiti uticaj ovog perioda, jer će preispitivati sopstvene emocije, odluke i način na koji se predstavljaju drugima. Lavovi bi mogli da se suoče sa nerešenim pitanjima iz prošlosti, a Device će preispitivati prijateljstva i odnose sa ljudima iz svog okruženja.

Za Vage će fokus biti na karijeri i poslovnim obavezama, dok Škorpije treba da obrate pažnju na putovanja, obrazovanje i način na koji izražavaju svoje stavove. Strelčevi će biti pozvani da uvedu više reda u zajedničke finansije i emotivne granice.

Jarčevi će se baviti partnerskim odnosima i starim nesporazumima, Vodolije će preispitivati svakodnevne navike i poslovnu organizaciju, a Ribe bi mogle da dobiju priliku da razjasne ljubavne situacije i vrate se starim kreativnim idejama.

Astrolozi ističu da period pred retrogradni Merkur nije razlog za strah, već prilika da se uspore tempo, obrati pažnja na detalje i reše pitanja koja su dugo ostajala po strani.