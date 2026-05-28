Dom treba da bude mesto odmora, opuštanja i punjenja energije, ali određene stvari u prostoru mogu negativno uticati na raspoloženje i povećati stres. Psihoterapeut Sesil Arens upozorava da mnogi ljudi nisu ni svesni koliko okruženje utiče na mentalno zdravlje.

Ove navike i detalji u domu mogu izazvati nervozu, umor i osećaj preopterećenosti:

Nered i loša organizacija

Prema rečima psihoterapeuta Sesil Arens, nered u domu često stvara dodatni stres i mentalni pritisak. Nenamešten krevet, gomila sudova ili pretrpani ormari mogu uticati na osećaj haosa i umora.

Savetuje da redovno izbacujete stvari koje više ne koristite, kao i oštećene ili pocepane predmete. Čist i organizovan prostor može pomoći da se i mozak oseća rasterećeno.

Loše osvetljenje

Osvetljenje igra važnu ulogu u raspoloženju i nivou energije. Previše tamne prostorije mogu izazvati osećaj teskobe i umora, dok prejako svetlo može dodatno opteretiti organizam.

Ako živite u prostoru sa malo prirodnog svetla, stručnjaci savetuju da svakodnevno provodite vreme napolju i na suncu, kao i umirujuće tonove poput zelene boje koja pozitivno utiče na psihu.

Stare i istrošene stvari

Dotrajao nameštaj i zastareli dekor mogu negativno uticati na raspoloženje. Kada smo okruženi stvarima koje ne deluju prijatno i umirujuće, prostor može podsvesno stvarati osećaj nezadovoljstva i opterećenja.

Ponekad i male promene u enterijeru mogu doprineti boljem raspoloženju i prijatnijoj atmosferi u domu.

Televizor koji stalno radi

Mnogi imaju naviku da televizor bude uključen čak i kada ga aktivno ne gledaju. Međutim, psihoterapeutkinja upozorava da konstantne vesti, buka i negativne informacije mogu biti ozbiljan izvor stresa.

Ako vam je potrebna pozadinska buka dok radite ili odmarate, mnogo bolji izbor može biti lagana i opuštajuća muzika umesto televizijskih vesti.

