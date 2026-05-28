Dom treba da bude mesto odmora, opuštanja i punjenja energije, ali određene stvari u prostoru mogu negativno uticati na raspoloženje i povećati stres. Psihoterapeut Sesil Arens upozorava da mnogi ljudi nisu ni svesni koliko okruženje utiče na mentalno zdravlje.
Ove navike i detalji u domu mogu izazvati nervozu, umor i osećaj preopterećenosti:
Nered i loša organizacija
Prema rečima psihoterapeuta Sesil Arens, nered u domu često stvara dodatni stres i mentalni pritisak. Nenamešten krevet, gomila sudova ili pretrpani ormari mogu uticati na osećaj haosa i umora.
Savetuje da redovno izbacujete stvari koje više ne koristite, kao i oštećene ili pocepane predmete. Čist i organizovan prostor može pomoći da se i mozak oseća rasterećeno.
Loše osvetljenje
Osvetljenje igra važnu ulogu u raspoloženju i nivou energije. Previše tamne prostorije mogu izazvati osećaj teskobe i umora, dok prejako svetlo može dodatno opteretiti organizam.
Ako živite u prostoru sa malo prirodnog svetla, stručnjaci savetuju da svakodnevno provodite vreme napolju i na suncu, kao i umirujuće tonove poput zelene boje koja pozitivno utiče na psihu.
Stare i istrošene stvari
Dotrajao nameštaj i zastareli dekor mogu negativno uticati na raspoloženje. Kada smo okruženi stvarima koje ne deluju prijatno i umirujuće, prostor može podsvesno stvarati osećaj nezadovoljstva i opterećenja.
Ponekad i male promene u enterijeru mogu doprineti boljem raspoloženju i prijatnijoj atmosferi u domu.
Televizor koji stalno radi
Mnogi imaju naviku da televizor bude uključen čak i kada ga aktivno ne gledaju. Međutim, psihoterapeutkinja upozorava da konstantne vesti, buka i negativne informacije mogu biti ozbiljan izvor stresa.
Ako vam je potrebna pozadinska buka dok radite ili odmarate, mnogo bolji izbor može biti lagana i opuštajuća muzika umesto televizijskih vesti.
Video: