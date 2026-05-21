Zagorele naslage na šerpama i tiganjima nije lako ukloniti. Ipak, to ne mora da podrazumeva jake hemikalije niti agresivno ribanje koje može oštetiti posuđe.

Jednostavna kombinacija sastojaka koje već imate kod kuće – sirće, soda bikarbona i aluminijumska folija, pokazala se kao efikasno rešenje. Deluje tako što razgrađuje masnoće i zagorele ostatke hrane, uz minimalan fizički napor.

Napravite pastu od sode bikarbone i malo vode. Nanesite je na zagorele delove i ostavite da odstoji oko dva sata. Na taj način naslage omekšaju. Zatim pomešajte jednu čašu vode sa dve kašike sirćeta i sipajte u posudu. Ova mešavina pomaže da se preostala prljavština razgradi.

Uzmite aluminijumsku foliju, zgužvajte je u kuglicu i laganim kružnim pokretima očistite zagorelu površinu. Folija efikasno uklanja nečistoće, ali neće izgrebati posuđe kao metalna žica.

