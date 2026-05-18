Ovan

Utorak vam donosi snažnu energiju i potrebu da završite ono što ste započeli. Imaćete osećaj da želite brze rezultate, ali je važno da ne donosite odluke impulsivno. Fokus i strpljenje donose najbolje rezultate i osećaj kontrole.

Bik

Prija vam stabilnost i mir, ali se može pojaviti situacija koja traži više prilagođavanja nego što biste želeli. Nemojte pružati otpor promenama jer vam mogu doneti nešto korisno i dugoročno stabilnije. Posvetite pažnju sebi i svom unutrašnjem balansu.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati mnogo razgovora, poruka ili susreta. Neka informacija može vam otvoriti novi pogled na situaciju ili pokrenuti zanimljivu ideju. Važno je da ne rasipate energiju, već da se fokusirate na ono što vam je zaista bitno.

Rak

Emocije su pojačane i možete biti osetljiviji na tuđe ponašanje ili atmosferu oko sebe. Pokušajte da ne reagujete odmah, već da sebi date vreme da razumete šta osećate. Mir dolazi kroz iskren razgovor i povlačenje iz nepotrebnog stresa.

Lav

Imate priliku da se istaknete i pokažete svoje kvalitete. Ljudi mogu primetiti vaš trud, energiju i samopouzdanje, pa vam podrška dolazi lakše nego inače. Utorak vam donosi motivaciju i osećaj pokreta.

Devica

Fokusirani ste na detalje, obaveze i organizaciju i možete biti veoma produktivni. Ipak, pokušajte da ne budete previše strogi prema sebi ako nešto ne ide savršeno. Važno je da pronađete balans između rada i odmora.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za kompromisom ili iskrenim razgovorom. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe, ali i da saslušate drugu stranu. Tako dolazi do ravnoteže i mira.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i možete jasno osetiti šta se krije iza neke situacije. Dan je dobar za donošenje važnih odluka, ali i za oslobađanje od onoga što vas emotivno opterećuje.

Strelac

U vama se budi želja za promenom, slobodom i novim iskustvima. Možda ćete razmišljati o planovima, putovanju ili učenju nečega novog. Utorak vam donosi inspiraciju, optimizam i potrebu za kretanjem.

Jarac

Fokusirani ste na ciljeve, odgovornosti i dugoročne planove. Možete postići mnogo ako ostanete organizovani i strpljivi. Kratak predah ili promena ritma pomoći će vam da sačuvate energiju.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano i mogu vam otvoriti nove mogućnosti. Razgovor sa nekim može vam dati potpuno drugačiji pogled na situaciju. Dan je dobar za kreativnost, planiranje i razmišljanje o budućnosti.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati energiju ljudi oko sebe. Potrebno vam je više mira, tišine i vremena za sebe kako biste održali unutrašnji balans i emotivnu stabilnost, piše naša astrološkinja Nena Janković.