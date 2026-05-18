Sreća za 4 znaka počinje već od 21. maja i donosi period koji ovi predstavnici Zodijaka neće zaboraviti do kraja godine. Ulazak Sunca u Blizance i buđenje Merkura menjaju smer finansijskih tokova iz korena.

Dobitak stiže u paketu - otvara se potpuno neočekivani izvor novca, dok komplikovani emotivni odnosi konačno prestaju da budu teret. Sve se rešava brže nego što je iko mislio da je moguće.

Prvi znaci ovog kosmičkog preokreta osetiće se već u prvih sedam dana, kada se otvaraju davno zatvorena vrata.

Blizanci konačno igraju na svom terenu

Sezona Blizanaca otvara vrata koja su mesecima bila zaključana. Posao koji ste otpisali vraća se sa boljom ponudom, a stari poznanik javlja se sa konkretnim predlogom - ne pričom, već brojkom.

Ljubavni život? Neko ko vam se već dugo vrti u glavi konačno pravi prvi korak. Ako ste u vezi, vraća se onaj osećaj sa početka, kad ste pričali do tri ujutru.

Vaga: računi prestaju da budu noćna mora

Vagama stiže novac iz dva izvora istovremeno. Jedan je očekivan, drugi nije - i taj drugi je veći. Mnogi će dobiti staru pozajmicu nazad ili premiju koju su prestali da pominju u kancelariji.

Na ljubavnom planu, samci upoznaju nekoga ko ne igra igrice. Vezane Vage rešavaju nesporazum koji ih je gušio od marta.

Vodolija dobija ono što je dugo tražila

Vodolijama se otvara prozor za veliku odluku - selidba, novi ugovor ili poslovni potez koji su odlagali iz straha. Sada strah popušta.

Astrološki preokret donosi i emotivnu jasnoću: znate tačno ko vam treba u životu, a ko mora da ode. Hrabrost da to izgovorite naglas dolazi negde oko 27. maja.

Strelac: putovanje koje menja sve

Strelčevi dobijaju priliku da se pomere - bukvalno ili u glavi. Neko će dobiti poziv iz inostranstva, neko će konačno potpisati ugovor koji čeka od februara.

Period blagostanja za Strelca znači i povratak osobe iz prošlosti, ali ovog puta sa ozbiljnim namerama. Ne donosite odluku u prvih 48 sati. Pustite da se slegne, piše Krstarica.

Kada je sreća za 4 znaka u vrhuncu

Najjači period traje od 21. maja do 11. juna, kada Merkur prelazi preko ključnih tačaka u njihovim kartama. Drugi talas stiže krajem juna, kada Jupiter ojačava finansijski sektor.

Novac i ljubav retko dolaze zajedno, a ovog puta jeste tako za sva četiri znaka - što je astrološki neuobičajeno.

Greška koju ovi znakovi obično prave

Najveća zamka za ova četiri znaka jeste sumnja u sopstvenu sreću. Kada stigne neočekivana ponuda, prva reakcija je često traženje skrivene mane. Međutim, ovog puta nema kvake.

Proverite uslove, ali nemojte odbijati prilike iz navike. Horoskop od 21. maja ovog puta kažnjava one koji odugovlače mnogo više nego one koji rizikuju.