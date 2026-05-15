Rak debelog creva sve češće se dijagnostikuje kod mlađih ljudi, čak i kod osoba koje nemaju porodičnu istoriju bolesti niti ozbiljne zdravstvene probleme. Problem je što prvi simptomi često deluju potpuno bezazleno, zbog čega ih mnogi mesecima ignorišu ili pripisuju stresu, lošoj ishrani, hemoroidima ili “osetljivom stomaku”.

Stručnjaci upozoravaju da sledeće promene ne bi trebalo ignorisati, naročito ako traju duže od nekoliko nedelja:

*promena ritma pražnjenja creva

*učestala nadutost

*bolovi i grčevi u stomaku

*krv u stolici

*osećaj nepotpunog pražnjenja

*iznenadan umor i slabost

*neobjašnjiv gubitak kilograma

*anemija bez jasnog razloga

Mnogi pacijenti, posebno mlađi, dugo ne posumnjaju na ozbiljan problem jer simptomi dolaze postepeno i često nestaju pa se ponovo vraćaju. Zašto stručnjake posebno brine porast među mlađima. Iako se rak debelog creva godinama povezivao uglavnom sa starijom populacijom, poslednjih godina beleži se porast broja slučajeva kod osoba mlađih od 50 godina. Poseban problem je što mlađi ljudi često odlažu odlazak kod lekara jer veruju da su “previše mladi” za ozbiljnu bolest.

Lekari naglašavaju da pojedinačni simptom ne znači automatski ozbiljnu dijagnozu, ali da uporne tegobe ne treba zanemarivati. Posebno je važno obratiti se lekaru akoprimetite krv u stolici, imate dugotrajne probleme sa varenjem, osećate konstantan umor, naglo gubite telesnu težinu, simptomi traju nedeljama ili se stalno vraćaju.

Lekari podsećaju da rano otkrivanje može biti presudno, jer se rak debelog creva u velikom broju slučajeva uspešno leči kada se otkrije na vreme.