Sve više ljudi danas živi samo za posao. Ostaju prekovremeno, odgovaraju na poruke i posle ponoći, a vikendom ne umeju da se opuste bez proveravanja mejlova. Psiholozi upozoravaju da takav način života vodi pravo, odnosno potpuno mentalno i fizičko sagorevanje.

Upravo o tome govori i Sara Lindkvist (31) iz Minesote, koja je postala viralna na TikToku nakon što je objavila video o tome kako prepoznati kolegu koji praktično nema život van posla.

Njene reči pogodile su milione ljudi, jer su se mnogi u tome odmah prepoznali.

– Nekada sam i sama bila takva. Posao mi je postao ceo identitet. Izgubila sam sebe van firme – priznala je Sara za Newsweek.

Kada posao postane jedina tema

Sara kaže da je prvi znak vrlo jednostavan – takve osobe ne umeju da pričaju ni o čemu osim o poslu.

Kafa, ručak, poruke, druženje… sve se na kraju vrati na sastanke, klijente, rokove i kancelarijske probleme.

– Kao da su zaboravili šta ih još zanima u životu – kaže ona.

Firmu doživljavaju kao porodicu

Drugi znak je kada neko posao počne da shvata previše lično.

Ako firma ima problem – oni paniče. Ako ih neko kritikuje – doživljavaju to kao lični napad. Često ostaju duže na poslu jer imaju osećaj krivice ako odu kući na vreme.

Sara smatra da mnoge kompanije namerno stvaraju atmosferu „mi smo porodica“ kako bi ljudi radili više nego što treba.

– Zdrav kolektiv poštuje vaše granice i razume kada kažete „ne mogu“ – objašnjava ona.

Hvale se time što ne spavaju

Jedan od najopasnijih znakova je glorifikovanje umora.

To su ljudi koji se ponose time što rade bez odmora, jedu za tastaturom i spavaju četiri sata dnevno. Kao da je iscrpljenost dokaz uspeha.

– Danas mnogi misle da vrede samo onoliko koliko proizvode. To je direktan put do burnouta – upozorava Sara.

Dodaje da je najveća ironija u tome što čovek bez odmora vremenom radi sve lošije, iako misli da daje maksimum.

Ne znaju ko su bez posla

Možda i najtužniji znak je kada osoba izgubi identitet van kancelarije.

Ako ostanu bez posla ili promene firmu, imaju osećaj kao da su izgubili sebe. Njihovo samopouzdanje zavisi samo od uspeha, pohvala i poslovnih rezultata.

– Tada posao više nije samo posao, već ceo život – kaže Sara.

Ljudi masovno priznali da su se pronašli u ovome

Video je pregledan više od 1,7 miliona puta, a komentari su se samo nizali.

„Prvi dolaze, poslednji odlaze i onda ti izgledaš lenjo“, napisao je jedan korisnik.

„Mešaju opsesiju poslom sa posvećenošću“, dodao je drugi.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je bolje imati takvog kolegu nego nekoga ko ništa ne radi.

Kako pronaći balans

Sara kaže da rešenje nije u tome da čovek bude lenj ili neodgovoran, već da nauči da posao nije jedina stvar koja ga određuje.

– Plata je važna, ali ne sme da postane ceo vaš život. Ljudi moraju ponovo da nauče da odmaraju, da imaju prijatelje, hobije i vreme za sebe – zaključila je ona.