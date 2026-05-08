Iako se moždani udar često povezuje s ozbiljnim zdravstvenim problemima, lekari upozoravaju da rizik mogu povećati i neke svakodnevne navike kojih mnogi nisu ni svesni. Moždani udar može se dogoditi iznenada i ostaviti ozbiljne posledice na govor, kretanje i svakodnevni život. Zato je neurolog dr. Baibing Čen u TikTok videu otkrio tri navike koje lično izbegava jer ih povezuje s povećanim rizikom od moždanog udara.

Energetska pića

"Prvo, ne pijem energetska pića", rekao je dr. Čen, dodajući da se radije drži obične kafe. Upozorio je da mnoga energetska pića sadrže vrlo visoke količine kofeina i drugih stimulansa poput guarane i taurina. "Takva kombinacija može poremetiti regulaciju krvnih sudova i povećati rizik od opasnih srčanih aritmija", objasnio je. Dodao je i da je video slučajeve oštećenja nerava povezanih s prekomernim unosom vitamina B iz tih napitaka.

Pogrešno dizanje tegova

Dr. Čen navodi da izbegava dizanje maksimalnih težina uz zadržavanje daha. "To zovemo 'moždani udar usled dizanja teških tereta'", objasnio je neurolog. Prema njegovim rečima, takvo naprezanje može naglo povisiti krvni pritisak i stvoriti veliki pritisak na krvne sudove u mozgu. "Video sam slučajeve gde je to izazvalo moždano krvarenje", upozorio je. Savetuje kontrolisano disanje i manje težine s više ponavljanja.

Rizične joga poze

Iako smatra da je joga generalno odlična za zdravlje, dr. Čen upozorava da određene poze mogu biti problematične. "Neke poze koje teraju vrat u ekstremno istezanje ili savijanje mogu biti rizične", rekao je. Dodao je da u retkim slučajevima može doći do naprsnuća zida krvnog suda, što može izazvati moždani udar. "Zbog toga je u jogi ključno paziti na položaj vrata i izbegavati ekstremna naprezanja", zaključio je neurolog.

