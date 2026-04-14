Jedan neurolog je otkrio što smatra jednom od najboljih stvari za mozak. Prema njegovim rečima, aktivno bavljenje muzikom može ojačati moždane mreže i poboljšati kognitivne funkcije. Opšte poznato je da je za zdravlje mozga važno održavati um aktivnim rešavanjem zagonetki, čitanjem ili učenjem novog jezika, no neurolog dr. Baibing Čen ističe da muzika, odnosno aktivno bavljenje njome, može biti posebno korisno.

Savet neurologa

Dr. Baibing Čen, na internetu poznatiji kao dr. Bing, u videu objavljenom na TikToku detaljnije je objasnio svoju tezu. "Neuronauka pokazuje da muzika može biti jedna od najboljih stvari za vaš mozak", rekao je. "Svi govore da je muzika dobra za mozak, no kad bi to bilo dovoljno, svako ko sluša muziku bio bi genije."

Pojasnio je da najveće koristi donosi aktivno bavljenje muzikom. "Neuronauka pokazuje da najveće koristi za mozak od muzike ne dolaze od pasivnog slušanja, već od aktivnog bavljenja njome. Kada pevate, svirate instrument ili plešete, vaš mozak istovremeno aktivira više moždanih mreža. Takva aktivacija gotovo celog mozga jača povezanost među regijama i potiče neuralnu plastičnost", rekao je dr. Čen.

"Postoje stvarni dokazi da učenje muzike može strukturno menjati mozak. Muzičari obično imaju jače veze između leve i desne hemisfere kroz corpus callosum te bolju slušnu obradu i radnu memoriju", dodao je.

Međutim, to ne znači da nužno morate početi svirati instrument. "Ako niste muzičar, važno je kako koristite muziku. Važno je da vas muzika aktivno angažuje, bilo da učite novi instrument, plešete na složene ritmove ili pevate u horu. Sve to uključuje pažnju, pamćenje i koordinaciju", objasnio je.

"Upravo taj mentalni napor jača vaše moždane mreže. Uporedite to s pasivnom pozadinskom muzikom dok listate po telefonu ili vozite. Vaš mozak tada jedva da mora raditi. Dakle, muzika je sama po sebi moćna, ali koristi za mozak dolaze od učestvovanja u njoj, a ne samo od slušanja."

Šta kaže istraživanje?

Njegove tvrdnje podupire i studija objavljena 2023. godine u časopisu Neuroimage: Reports. Istraživanje je pokazalo da slušanje muzike ili sviranje instrumenta može pomoći u usporavanju kognitivnog propadanja u starijoj dobi.

U sklopu studije učestvovala su 132 zdrava penzionera starosti od 62 do 78 godina koji prethodno nisu pohađali časove muzike duže od šest meseci. Zatim su uključeni u šestomesečnu obuku sviranja klavira i muzičke edukacije.

Utvrđeno je da takve aktivnosti podstiču plastičnost mozga, a bile su povezane s povećanjem sive materije i boljim rezultatima u testovima radne memorije. Prvi autor studije, dr. Damien Mari, rekao je: "Želeli smo ljude čiji mozgovi još nisu pokazivali promene povezane s ranijim učenjem muzike. Naime, čak i kratko iskustvo učenja tokom života može ostaviti tragove na mozgu, što bi moglo uticati na rezultate."

Profesorka Klara Džejms dodala je: "Nakon šest meseci utvrdili smo slične faktore u obema grupama. Snimanje mozga otkrilo je povećanje sive materije u četiri moždane regije uključene u kognitivne funkcije visokog nivoa kod svih ispitanika, uključujući područja malog mozga koja učestvuju u radnoj memoriji. Rezultati su im se poboljšali za šest odsto, a taj nalaz je bio direktno povezan s plastičnošću malog mozga."

