Najbolja hrana za mozak često je tema brojnih istraživanja, jer je mozak jedan od najvažnijih organa u telu. Stručnjaci naglašavaju da zdravlje mozga zavisi od više faktora – kvalitetnog sna, redovne fizičke aktivnosti, mentalne stimulacije poput čitanja i rešavanja zagonetki, ali i pravilne ishrane.

Jedna od najboljih namirnica za zdravlje mozga su sardine. Prema rečima dijetetičarke Megi Mun, sardine su izuzetno bogate omega-3 masnim kiselinama, koje imaju ključnu ulogu u pravilnom funkcionisanju mozga, pamćenju i emocionalnom zdravlju.

Zašto su sardine dobre za mozak?

Sardine sadrže veliku količinu omega-3 masnih kiselina koje pomažu boljoj komunikaciji između moždanih ćelija. Jedna porcija od oko 85 grama konzerviranih sardina sadrži približno 837 miligrama omega-3 masnih kiselina i čak 21 gram proteina, koji učestvuju u stvaranju neurotransmitera, hemijskih supstanci koje omogućavaju prenos informacija u mozgu.

Stručnjaci navode da redovna konzumacija sardina može doprineti očuvanju pamćenja i usporavanju starenja mozga. Sa godinama se mentalne funkcije često smanjuju zbog slabijeg protoka krvi i povećane upale u mozgu, a omega-3 masne kiseline mogu pomoći u smanjenju tih procesa.

Koliko često treba jesti sardine?

Sardine su bogate i drugim važnim nutrijentima. Kalcijum podstiče neurone da oslobađaju neurotransmitere, dok gvožđe pomaže snabdevanju mozga kiseonikom. Zbog toga stručnjaci preporučuju da se riba i morski plodovi jedu najmanje jednom nedeljno.

Istraživanja pokazuju da način ishrane poput MIND dijete može značajno uticati na zdravlje mozga. Ova dijeta kombinuje principe mediteranske ishrane i fokusira se na namirnice koje štite mozak, kao što su riba, bobičasto voće i orašasti plodovi.

Prema studijama, takav način ishrane može usporiti starenje mozga i do 7,5 godina, kao i smanjiti rizik od razvoja bolesti poput Alchajmera za više od 50 odsto.

