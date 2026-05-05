Majka četvoro dece, Keli Simons (44), iz Grejt Jarmuta u engleskom Norfolku, proživela je noćnu moru nakon što joj se ožiljak od carskog reza inficirao retkom bakterijom koja jede meso. Zbog teške infekcije i njenih posledica, devet godina je bila vezana za invalidska kolica, a svoje novorođenče nije smela da vidi puna tri meseca.

Infekcija nakon hitnog carskog reza

Keli je hitno primljena u bolnicu u oktobru 2009. godine, kada je bila u šestom mesecu trudnoće s četvrtim detetom. Otkucaji srca i njoj i bebi drastično su padali, zbog čega su lekari obavili hitan carski rez. Njen sin rođen je tri meseca prerano i smešten je na intenzivnu negu.

Otprilike dve nedelje kasnije, Kelina temperatura je naglo porasla, a iz ožiljka na stomaku počeo je curiti gnoj. Vraćena je u bolnicu gde su joj lekari dali antibiotike, no ništa nije pomagalo. Stanje joj se pogoršavalo, a rana od carskog reza počela se polako otvarati s jedne strane na drugu, piše Daily Star.

Stravična dijagnoza i posledice

Nakon niza testova i biopsija, lekari su otkrili da Keli ima nekrotizirajući fascitis, retku i po život opasnu infekciju poznatu kao "bakterija koja jede meso", a koja uzrokuje brzo odumiranje tkiva. Infekcija je uzrokovala potpuno otvaranje rane, a lekari je nisu smeli ponovo zašiti jer bi bakterija jednostavno "pojela" šavove.

"Bila sam prestravljena, jer zbog te bolesti možete izgubiti udove", ispričala je Keli. Kasniji testovi otkrili su šokantan uzrok - infekcija je potekla od nesterilnih hirurških instrumenata korišćenih tokom operacije.

Zbog straha da bi mogla biti zarazna, Keli puna tri meseca nije smela imati nikakav kontakt s novorođenim sinom. "Bilo je strašno biti odvojena od njega. Nisu mi mogli zašiti ranu jer bi je nekrotizirajući fasciitis uništio. Poslali su me kući s higijenskim uloškom pričvršćenim za stomak kako bi zaustavili curenje gnoja", dodala je.

Dugogodišnja borba za zdravlje

Budući da je dugo bila nepokretna, mišići su joj atrofirali, zbog čega je na kraju provela devet godina u invalidskim kolicima. Prošla je i debridman, postupak uklanjanja mrtvog tkiva sa stomaka, što joj je oslabilo trbušni zid i uzrokovalo trbušnu kilu. Dve godine nakon carskog reza, operisala je kilu, no trauma od operacije izazvala je novo retko stanje, piodermu gangrenosum (gangrenoznu pioderma), koje uzrokuje velike i bolne čireve.

Čirevi su se inficirali i izazvali sepsu. "Lekari su mi dali 12 sati života", priseća se. Srećom, uz pomoć steroida, nakon još tri meseca u bolnici, uspela se oporaviti.

Nakon devet godina, Keli je konačno ojačala dovoljno da ponovno prohoda. Međutim, prošle godine dijagnostikovan joj je funkcionalni neurološki poremećaj (FND), retko stanje koje utiče na nervni sistem, što ju je ponovo prikovalo za invalidska kolica.

"Obožavam da hodam i plešem, a sada ne mogu ništa od toga", zaključila je bivša negovateljica, koja zbog narušenog zdravlja više ne može raditi.

