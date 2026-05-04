Uglavnom je svima cilj da im kuća bude besprekorno čista, ali neka mesta koja bi trebalo da očistimo nam jednostavno promaknu, jer ni ne pomislimo na njih.

Međutim, baš ta "nebitna" mesta mogu da budu leglo bakterija i prljavštine.

Linzi Krombi je ekspert za čišćenje i otkrila je koja mesta i predmete u kući zaboravljamo da prebrišemo i operemo.

Dušeci i jastuci

Dušeci i jastuci su glavno mesto na kome skupljaju znoj i prljavština.

"Vaš jastuk za šest meseci postaje dvostruko teži zbog nečistoće, znoja i prljavštine. Jastuke možete da stavite u mašinu za sušenje veša na jaku temperaturu, kako biste ubili bakterije, a jastučnice bi trebalo da perete svake nedelje", kaže Krombi.

Što se tiče dušeka, ona savetuje da se usisavaju svaki put kada se menja posteljina.

Tepisi

"Možda često usisavate svoj tepih, ali kad ga usisavate, zapravo ga ne čistite. Moj savet je da ga preokrenite naopako i usisate sa zadnje strane. Usisavanjem sa druge strane istiskuje se sva prljavština", otkriva ona.

Zavese za tuš

Iako možda redovno perete vašu kadu, glavno leglo bakterija, u stvari predstavlja zavesa, koja za kratko vreme može da postane izuzetno prljava.

"Kad završite sa tuširanjem, izvucite zavesu napolje i pustite je da se osuši sa otvorenim prozorom, ako možete. Ako na njoj ima plesni, poprskajte je belim sirćetom i isperite", kaže ona.

Kutijica za držanje četkica za zube

"Ove kutijice mogu da postanu vrlo prljave. Očistite ih tabletom za čišćenje zubne proteze. Jednom nedeljno ubacite jednu tabletu u posudicu, napunite vodom i ostavite da se posudica očisti", savetuje Krombi.

Daljinski upravljač

Stalno ga pipkamo znojavim rukama ili masnim prstima od grickalica.

Krombi kaže da ljudi često zaboravljaju da iz prstiju stalno izlazi znoj i da treba da često prskamo daljinski dezinfekcionim sredstvom ili da ga čistimo vlažnom krpom.

Kvake na vratima

Kvake na vratima su jedan od najvećih magneta klica u svačijoj kući.

"U trenutnoj situaciji je zaista potrebno svakodnevno čišćenje kvaka. Sve što vam treba je mokra krpa i malo deterdženta ili sprej za dezinfekciju", kaže ona.

Aparat za kafu

"U vašem aparatu za kafu se nakuplja kamenac kao i tvrda voda. Za uklanjanje kamenca možete da upotrebite obično sirće razređeno vodom ili limunov sok pomešan sa vodom. Ostavite da deluje 30 minuta i isperite", savetuje Krombi.