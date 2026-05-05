Nekadašnji doručak u mnogim domaćinstvima širom Jugoslavije bio je jednostavan, zasitan i napravljen od namirnica koje su porodice same proizvodile.

U seoskim kućama na trpezi su se najčešće nalazili domaći hleb, mleko i kajmak, a jedan od najpoznatijih doručaka bio je hleb premazan mašću i posut mlevenom začinskom paprikom.

Iako današnjim generacijama ova kombinacija može delovati neobično, mnogima budi uspomene na detinjstvo. U pojedinim krajevima postojala je i slatka verzija, sa mašću i šećerom.

Ovaj skroman obrok ostao je simbol tradicije i porodične topline.