Ovan

Današnji dan započnite sa dobrim planom za naredne dane. Posebno obratite pažnju na ishranu i moguce probleme sa stomakom. Poslovna strana miruje i okrenite se više sebi i dodatnim aktivnostima. Imate pravo na svoje vreme.



Bik

Na vama je velika odluka po pitanju ljubavi i odnosima sa partnerom. Do kraja dana povoljne vesti iz kruga prijatelja povodom novih poslovnih planova. Mogući problemi sa kičmom.

Blizanci

Nemojte donosite nagle nove zaključke tokom današnjeg dana. Poslušajte savet osobe u znaku Vage. To vam može biti od velike koristi u vezi budućih planova. Ljubavni odnos je veoma komplikovan. Zdravlje je odlično.



Rak

Danas najmanje brinete o poslu a materijalna situacija vas malo zabrinjava zbog nekih nerešenih dugova. Budite spremni na bitnu odluku u krugu porodice. Mlađi član porodice vas opterećuje svojim problemima već neko vreme. Problemi sa glavoboljom.



Lav

Osećate veliki pritisak zbog poslovnih aktivnosti koji su u planu. Potrudite se da odmarate još nekoliko dana. Poslovna situacija se komplikuje ako ne stavite tačku na neke tračeve. Zdravlje je stabilno.

Devica

Do kraja dana bićete pod pritiskom drugih ljudi naročito osobe u znaku Ovna. Budite spremni na kompromis kada je u pitanju ljubavna situacija. Partner ima potrebu da nametbe svoje mišljenje. Zdravstveno se osećate odlično.

Vaga

Budite u skladu sa sobom i sa svojim željama jer je to najvažnije za vaše zdravlje. Ne dozvolite da bilo ko utiče na vas i na vaše posmatranje poslovne situacije. Partnerski odnos je veoma " klimav " stoga se potruditi da po radite na svom samopouzdanju.



Škorpija

Tokom dana mogući razgovori sa partnerom povodom problema iz prošlosti. Ne dozvolite da vas partner vraća u prošlost i da pristanete na kompromis. Tokom ove nedelje imaćete nekoliko poslovnih sastanaka koji vas mogu emotivno i energetski iscrpeti. Pokušajte da se dobro spremite za sve te sastanke.

Strelac

Danas kod vas dominiraju problemi u krugu porodice ali na vama je da ne komplikujete stvari. Potrudite se da budete efikasni u sprečavanju problema. Ljubavna situacija vam daje podršku i mogući su planovi zajedničkog putovanja krajem meseca.

Jarac

Danas je idealan dan da se posvetite sebi i svojim budućim poslovnim planovima posebno ako se radi o privatnom poslu. Odnos sa partnerom je stabilizovan zahvaljujući vašim racionalnim odlukama. Zdravstvena situacija je pod kontrolom.



Vodolija

Tokom današnjeg dana obratite pažnju na moguće probleme sa kičmom. Danas probajte da odmarate što više i da se družite sa ljudima koji vam od srca prijaju. Osoba u znaku Ovna vam šalje pozitivne poslovne vesti.

Ribe

Danas ste veoma opterećeni stvarima iz prošlosti i sa partnerom ćete to žustro to raspravljati. Ne stavljajte sebe u poziciji žrtve već pokušajte da razumete situaciju. Do kraja dana mogući problemi sa glavoboljom.

