Mnogi ljudi u ovo doba godine više razmišljaju o svom zdravlju, no prema medicinskim stručnjacima, možda biste trebali početi uzimati jednu ključnu tabletu. Doktorka opšte prakse iz britanskog NHS-a, dr. Širin, nedavno je pozvala ljude da razmotre dodavanje ovog suplementa svojoj dnevnoj rutini jer može imati vitalnu ulogu, posebno tokom zimskih meseci.

Doktorka Širin naglasila je da bi ga svi trebali uzimati upravo sada, jer bi to moglo značajno uticati na njihovo zdravlje. Svoj stručni savet podelila je u videu, gde je objasnila kako na jednostavan način ojačati imunološki sistem.

"Ja sam doktorka opšte prakse u NHS-u i danas ću vam reći o jednom suplementu koji bi svako trebao uzimati upravo sada. Kada vam nedostaje ovog vitamina, to često nije očigledno", rekla je. "Simptomi se javljaju vrlo suptilno. Na primer, umor, bolovi u telu, opšti osećaj iscrpljenosti, češće prehlade i kašalj nego inače, a možda i blagi gubitak kose. Reč je o nedostatku vitamina D."

Zašto hrana i sunce nisu dovoljni?

"Nas lekare uvek uče da savetujemo prvo ishranu, što je u redu ako živimo vrlo neopterećen život i u mogućnosti smo jesti sve što želimo. No, čak i uz najbolju ishranu na svetu, nikada nećete uneti dovoljno vitamina D samo iz hrane", objasnila je.

"Moramo ga nadomestiti jer ga uglavnom dobijamo od sunca i sunčeve svetlosti. Očigledno je da upravo sada, tokom zimskih meseci, ne vidimo dovoljno sunca da bismo mogli održati nivoe vitamina D koje su nam potrebne", dodala je dr. Širin. Preporučuje proveru nivoa vitamina, no napominje: "Čak i ako ne proverite svoje vrednosti, svako bi trebao uzimati oko 800 do 1.000 jedinica vitamina D dnevno od oktobra do marta, ali i tokom cele godine ako radite u zatvorenom prostoru."

Koja je uloga vitamina D?

Vitamin D je esencijalni nutrijent koji pomaže u održavanju zdravih kostiju, zubi i mišića podstičući apsorpciju kalcijuma i fosfora. Osim što ga koža proizvodi pri izlaganju sunčevoj svetlosti, može se dobiti i iz određenih namirnica, uključujući masnu ribu i obogaćene proizvode ili suplemente. Nedostatak vitamina D može uzrokovati probleme s kostima poput rahitisa kod dece i osteomalacije kod odraslih, a takođe može uticati na imunološku funkciju.

Kako piše Mirror, zvanične smernice britanskog zdravstvenog sistema (NHS) navode da bi svako trebao razmisliti o uzimanju dnevnog dodatka vitamina D tokom jeseni i zime. Osobe s visokim rizikom od nedostatka, sva deca u uzrastu od jedne do četiri godine i sve bebe (osim ako ne piju više od 500 ml adaptiranog mleka dnevno) trebale bi uzimati dnevni dodatak tokom cele godine.

"Između kasnog marta ili početka aprila do kraja septembra, većina ljudi može stvoriti sav vitamin D koji im je potreban putem sunčeve svetlosti na koži i iz uravnotežene ishrane. Možete odabrati da ne uzimate dodatak vitamina D tokom tih meseci", stoji u preporukama.

Prema rečima doktorke, ovo je ključ za jačanje imunološkog sistema u ovo doba godine. Radi se o jednostavnom pravilu koje se može primeniti uzimanjem tablete ili kapsule. Ipak, svako ko je zabrinut zbog uzimanja suplemenata trebao bi se posavetovati sa svojim lekarom pre bilo kakvih promena.

Video: