Ovan

Petak vam donosi snažan nalet energije i želju da završite sve što ste započeli. Bićete direktni i odlučni ali je važno da ne ulazite u rasprave koje vam troše snagu. Fokusirajte se na konkretne rezultate i dan može biti veoma produktivan.

Bik

Danas vam je važno da zadržite mir i stabilnost. Možda ćete želeti da usporite tempo i posvetite se sebi ili ljudima koji vam prijaju. Petak je dobar za opuštanje ali i za donošenje praktičnih odluka bez pritiska.

Blizanci

Komunikacija je naglašena i možete imati više razgovora nego inače. Neka informacija može vam biti korisna ili vas inspirisati za naredne korake. Važno je da ne rasipate energiju već da se fokusirate na ono što vam je važno.

Rak

Emocije su pojačane i možete biti osetljiviji na okolinu. Pokušajte da ne reagujete impulsivno već da sebi date vreme da razumete šta osećate. Razgovor sa bliskom osobom može vam doneti mir i olakšanje.

Lav

Danas imate priliku da se istaknete i pokažete svoje sposobnosti. Ljudi primećuju vašu energiju i mogu vam pružiti podršku. Petak vam donosi samopouzdanje ali je važno da ostanete otvoreni za saradnju.

Devica

Fokusirani ste na obaveze i detalje i možete biti veoma produktivni. Ipak pazite da ne budete previše kritični prema sebi. Važno je da održite balans između rada i odmora.

Vaga

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan i može se pojaviti potreba za iskrenim razgovorom. Važno je da jasno izrazite svoje potrebe ali i da saslušate drugu stranu. Tako dolazi do ravnoteže.

Škorpija

Intuicija vam je snažna i može vam pomoći da donesete važnu odluku. Dan je dobar za dublje razmišljanje ali i za oslobađanje od nečega što vas opterećuje.

Strelac

U vama se budi želja za kretanjem i promenom. Možda ćete želeti da unesete nešto novo u svoju svakodnevicu ili da planirate vikend. Petak vam donosi optimizam i osećaj slobode.

Jarac

Danas ste fokusirani na ciljeve i obaveze ali je važno da ne preuzmete previše na sebe. Dobra organizacija vam pomaže da završite sve ali ne zaboravite na odmor.

Vodolija

Nove ideje i inspiracija dolaze spontano i možete želeti da ih podelite sa drugima. Razgovor sa nekim može vam doneti zanimljiv uvid. Petak je dobar za kreativnost.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani i možete dublje doživljavati situacije oko sebe. Potrebno vam je više mira i tišine kako biste održali unutrašnji balans. Kreativne aktivnosti mogu vam doneti smirenje.

