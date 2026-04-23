Korov koji raste između betonskih ploča ili na šljunku ne samo da kvari izgled dvorišta, već je i teško dostupan za čupanje. Ipak, jedan iskusni baštovan podelio je brz i efikasan trik koji koristi samo jedan sastojak iz vaše kuhinje, i to uz fantastične rezultate!

So i vrela voda za korov

Uništavanje korova između betonskih ploča ili po šljunku često deluje kao nemoguća misija. Korenje se uvlači duboko i širi se brzo. Međutim, rešenje je jednostavno: kombinacija kuhinjske soli i vrele vode isušuje koren korova i uništava strukturu biljke.

Pomešajte so sa vrelom vodom i prelijte preko korova. Izbegavajte upotrebu u blizini trave ili drugih biljaka koje želite da sačuvate, jer ova mešavina uništava sve biljke. Takođe, ne koristite nakon kiše jer rastvor može da se raširi po okolnom zemljištu. Ova metoda je naročito efikasna za staze, terase i popločane površine gde biljke ne bi trebalo da rastu.

Napravite prirodni herbicid

Ako želite još moćniji efekat, baštovani preporučuju domaći prirodni herbicid koji ne sadrži štetne hemikalije. Recept za domaći herbicid:

- 2 litra belog sirćeta

- ½ šoljice soli

- ½ šoljice sredstva za pranje sudova

Sve sastojke dobro pomešajte, sipajte u bocu sa raspršivačem i poprskajte korov direktno po listovima i stabljici. Sirće kiseli zemljište, so isušuje korenje, a deterdžent pomaže da se sve bolje zalepi za biljku.

Saveti za bezbednu upotrebu

Koristite ove rastvore po suvom vremenu, kada nema najave kiše narednih 24–48h. Ne prskajte ih blizu biljaka koje želite da sačuvate, kako se ne bi i one osušile. Ponovite tretman ako se korov ponovo pojavi nakon nekoliko dana.