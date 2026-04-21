Stručnjaci za higijenu upozoravaju da mnogi ljudi ne peru veš na dovoljno visokim temperaturama, zbog čega bakterije mogu da ostanu u tkanini.

Oni savetuju da donji veš ne treba prati na temperaturama nižim od 60 stepeni, jer niže temperature ne uništavaju sve bakterije.

Takođe se preporučuje da se donji veš ne pere zajedno sa kuhinjskim krpama ili drugim vrstama veša, jer to može dovesti do fekalne kontaminacije.

Ako nije moguće prati na višim temperaturama, savetuje se upotreba sredstva za dezinfekciju veša kako bi se uklonile bakterije i veš održao higijenski čistim.

