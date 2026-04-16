Mladi luk se jede kao salata ili dodatak jelima, a ovo niskokalorično povrće bogato je vitaminima, mineralima i antioksidansima koji imaju pozitivan uticaj na celokupno zdravlje organizma.

Redovno konzumiranje mladog luka može doprineti jačanju imuniteta, zdravlju srca, boljem varenju i lepšem izgledu kože.

Jača imunitet

Mladi luk je bogat vitaminom C i antioksidansima koji pomažu jačanju imuniteta. Posebno je koristan u periodima godine kada su prehlade i virusi češći, jer može pomoći organizmu da se lakše izbori sa infekcijama.

Zdravlje srca i krvnih sudova

Sadrži aktivne sastojke poput alicina i kvercetina koji mogu povoljno delovati na srce i krvne sudove. Oni pomažu u regulisanju krvnog pritiska, poboljšavaju cirkulaciju i mogu smanjiti nivo lošeg holesterola, čime se smanjuje rizik od srčanih oboljenja.

Poboljšava varenje

Mladi luk podstiče razvoj dobrih bakterija u crevima, što doprinosi boljem varenju. Takođe sadrži vlakna koja olakšavaju rad creva, smanjuju nadutost i pomažu kod regulacije probave.

Jača kosti

Zahvaljujući kalcijumu i vitaminu K, mladi luk doprinosi jačanju kostiju i njihovoj čvrstoći. Redovna konzumacija može pomoći u prevenciji osteoporoze, posebno kod starijih osoba.

Lepša i zdravija koža

Vitamini A i C stimulišu proizvodnju kolagena i pomažu u borbi protiv slobodnih radikala. To može doprineti zdravijoj koži, smanjenju bora i boljoj hidrataciji.

Ublažava grčeve mišića

Kalijum i magnezijum u mladom luku pomažu opuštanju mišića i mogu smanjiti učestalost bolnih grčeva, što ga čini korisnim za osobe koje imaju problema sa mišićnim spazmima.

