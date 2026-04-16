Ako želite gušću, jaču i sjajniju kosu, ovaj jednostavan trik može pomoći da ojačate koren dlake, podstaknete rast i poboljšate zdravlje temena.

Poslednjih godina je popularno za rast kose koristiti sastojak koji gotovo svi imaju u kuhinji – karanfilić. Mnoge žene tvrde da im je upravo ovaj dodatak pomogao da kosa postane gušća, jača i sjajnija.

Zašto je karanfilić dobar za kosu

Karanfilić je poznat kao aromatičan začin, ali se već dugo koristi i u tradicionalnoj medicini i prirodnoj nezi. Bogat je korisnim sastojcima kao što su vitamin E, magnezijum i kalcijum.

Ove materije mogu doprineti:

· jačanju folikula dlake

· podsticanju rasta kose

· zdravijem temenu.

Karanfilić takođe može pomoći kod svraba, peruti i masnog temena, jer ima blago antiseptičko dejstvo.

Kako napraviti šampon sa karanfilićem

Za ovaj trik potreban vam je samo šampon koji već koristite za pranje kose i malo karanfilića. Postupak je vrlo jednostavan:

1. Uzmite nekoliko komada karanfilića ili kašičicu karanfilića u prahu.

2. Ako koristite ceo karanfilić, blago ga usitnite.

3. Zagrejte vodu da bude topla, ali ne i vrela.

4. Dodajte karanfilić u vodu i ostavite da odstoji 15 do 20 minuta.

5. Procedite tečnost i pomešajte je sa šamponom.

Idealna razmera je: jedna trećina mešavine od karanfilića i dve trećine šampona.

Kako koristiti šampon sa karanfilićem

Dobijeni šampon koristite kao i svaki drugi. Nežno ga umasirajte u kožu glave, ostavite da deluje nekoliko minuta, zatim temeljno isperite kosu. Uz redovnu upotrebu, mnoge žene primećuju da im kosa postaje gušća, sjajnija i otpornija, dok je teme čistije i manje masno.

