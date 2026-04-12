Sigurno ste videli nekada jaje koje ima crvenu tačku na žumancetu. Neko je izvadi, a neko pojede jaje bez obzira na to. Da li to jaje sme da se jede?

Crvena tačka na žumancetu se ponekad javlja jer je kapilar u jajniku kokoške nosilje pukao. Da li će se to desiti zavisi od starosti kokoške, vrste hrane koju jede i drugih faktora, ali to ne znači da jaje nije dobro za jelo. Ovo je zapravo normalna pojava i jaje je bezbedno za upotrebu.

U belancu se može nekada videti i crvena tečnost. Pre nekoliko godina, jedan žena iz Kine bila je iznenađena kada je videla crvenu tečnost nalik krvi u belancu jajeta. U jednoj prodavnici kupila je 15 jaja, koja su bila skuplja od drugih jer su kokoške navodno jele samo insekte. Pozvala je novinare i oni su istražili slučaj. U prodavnici su tvrdili da mora biti tako jer su to posebna jaja. Otišli su i kod proizvođača koji je pokušao da ih ubedi da kokoške imaju menstruaciju.

Međutim, naučnici su tada objasnili da crvenkasta tečnost može da se pojavi u belancu iz dva razloga: zbog parazitske bakterije koja živi u debelom crevu koke nosilje i izaziva zapaljenje jajovoda, ili zbog toga što su kokoške hranjene zabranjenom hranom. Napomenuli su da kokoške nemaju menstruaciju i savetovali su da se takva jaja – sa malo krvi u belancetu, ne jedu.

