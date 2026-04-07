Sir je mnogima omiljena namirnica, ali stručnjaci upozoravaju da pojedine vrste mogu ozbiljno da utiču na zdravlje srca ako se konzumiraju bez mere.

Kardiolog dr Tarikšah Sajed ističe da problem leži u visokom sadržaju zasićenih masti, koje mogu podići loš (LDL) holesterol, krvni pritisak i povećati rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

„Sir u umerenim količinama uglavnom ne predstavlja problem, ali masni i prerađeni sirevi mogu značajno pogoršati stanje ako se jedu često“, objašnjava doktor.

Koji sirevi su najproblematičniji?

Najveći rizik predstavljaju prerađeni i punomasni sirevi, poput čedara i parmezana, koji sadrže velike količine masti i soli.

Posebno se izdvaja maskarpone – jedna porcija može imati i do 29 grama zasićenih masti, što je izuzetno visok unos za organizam.

Takve količine lako mogu premašiti preporučene dnevne granice i negativno uticati na srce i krvne sudove.

Postoje i zdravije opcije

Ipak, nije svaki sir loš izbor. Stručnjaci preporučuju lakše varijante poput mocarele, rikote i svežeg sira, koje sadrže znatno manje zasićenih masti.

Na primer, ista količina svežeg sira ima višestruko manje masnoće u odnosu na masnije varijante.

Važno je i kako ga jedete

Osim izbora vrste, bitno je i s čim kombinujete sir. Najbolje ga je jesti uz voće ili integralne žitarice, jer to pomaže boljoj ravnoteži u ishrani.

Sir ne morate izbaciti iz jelovnika – ali ključ je u umerenosti i pametnom izboru. Jer, kako upozoravaju stručnjaci, male navike mogu imati veliki uticaj na zdravlje srca.