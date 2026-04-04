Često pijemo vodu iz zalutalih čaša koje vidimo po kući, a koje su natočene dan ranije. Mislimo da smo učinkoviti i snalažljivi, ali koliko smo bezbedni?

Stručnjaci kažu da zapravo postoji prekretnica na kojoj je za zdravlje bolje baciti tu čašu vode i početi ispočetka.

Kristen Smit, dijetetičarka i portparolka Akademije za ishranu i nutricionizam, rekla je da se lično pridržava pravila od 12 sati za čašu vode. Nakon 12 sati, Smit će natočiti i popiti novu čašu. Međutim, rekla je da možete popiti čašu vode staru jedan dan "sve dok nije bila izložene kontaminantima ili ostavljena nepokrivena".

Mikrobiolog Džejson Tetro, poznatiji kao "The Germ Guy", takođe je rekao da je 12 sati granica za pijenje ostatka vode iz čaša. Za njega, potencijalni bakterijski problemi ne bi dolazili od onečišćenja vazduha, već iz slavine.

Jedna studija je otkrila da se koncentracija bakterijskih ćelija u vodi za piće povećava preko noći. Retko korišćene slavine za piće takođe mogu sadržati visoke procente bakterija.

"Tokom tih prvih 12 sati neće biti dovoljno hrane da bi se broj bakterija povećao", rekao je Tetro. "Nakon tih 12 sati, biće hrane za razmnožavanje bakterija."

Ako je voda stajala ceo dan, to može biti opasno

Drugim rečima, ako pijete vodu od prethodne večeri, verovatno je sve u redu. Ali ako je voda stajala ceo dan, bolje je uzeti novu čašu vode, čak i ako ste koristili filter za vodu, ili rizikujete gastrointestinalne probleme.

"Voda stara jedan dan postaje plodno okruženje za oportunističke patogene", rekao je Tetro. "Zato je ono što želite učiniti jednostavno uzeti novu čašu vode."

Deljenje vode s nekim drugim ubrzava vremenski okvir kada biste je trebali baciti, piše Huff Post.

"Nakon što osoba pije direktno iz flaše ili čaše, bakterije iz usta mogu se preneti na preostalu tečnost i početi se razmnožavati", rekla je Smit. "Zato je iz tog razloga, nakon što stavite usta na flašu, najbolje da popijete odjednom i bacite je, umesto da je čuvate za kasnije, posebno ako delite šoljicu ili flašu s nekim drugim."

Možete sebi kupiti više vremena korišćenjem flaširane vode, koja je dizajnirana da spreči rast bakterija duže od jednog dana, rekao je Tetro.

Naravno, ako ste iscrpljeni, bolje je ostati hidrirani nego brinuti o tome koliko je vaša voda stajala.

"Ako je jedina opcija koju imate ta flaša vode koja stoji ceo dan, definitivno je bolje piti nego ostati dehidrirani", rekla je Smit.

