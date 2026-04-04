Majka dvoje dece ostala je bez reči kada su joj lekari rekli da ima 35 odsto šanse za smrt. Danas, Viki Kip (51) obeležava desetu godišnjicu dijagnoze raka upuštajući se u osmodnevnu kanu ekspediciju rekom Harken u Švedskoj, ističući kako ju je bolest naučila da "više ne uzima život zdravo za gotovo".

Viki je dijagnostikovan lobularni rak dojke trećeg stadijuma 2016. godine, nakon što je pod tušem otkrila "prilično veliku kvržicu" na dojci. Nakon što je prošla mastektomiju, šest meseci hemoterapije i svakodnevnu radioterapiju, u januaru 2018. godine rečeno joj je da je pobedila rak.

Zajedno s dve bliske prijateljice, Viki će ovog septembra preveslati celu dužinu reke Harken na severu Švedske. Tokom osam dana boriće se s brzacima, prenositi opremu oko brana i preživljavati u divljini. Opisuje to kao izazov koji "neće biti lagan, ali će se osećati kao veliko postignuće kada ga završimo".

Njen cilj je prikupiti oko 12.000 evra za Odyssey, "neverovatnu dobrotvornu organizaciju" koja pomaže obolelima od raka da ponovo otkriju strast za životom. "Doseći deset godina nešto je što moram proslaviti", rekla je Viki.

Otkriće pod tušem koje je promenilo sve

Viki, koja živi u Vitsteblu u Kentu i radi u ugostiteljstvu, napipala je kvržicu u levoj dojci u maji 2016. godine. Nakon što je prijateljica spomenula da je i sama otkrila kvržicu, shvatila je da se nikada pre nije pregledala, piše Daily Star.

Iste večeri pod tušem osetila je "prilično veliku kvržicu", ali je pretpostavila da "ne može biti ništa opasno" jer je verovala da su kvržice povezane s rakom dojke obično veličine zrna graška.

Čekala je mesec dana, misleći da će "možda jednostavno nestati", no na kraju je posetila svog lekara. Brzo je upućena na mamografiju. "To je bio prvi trenutak kada sam pomislila da bi moglo biti nešto opasno, jer su u sobi bile dve medicinske sestre koje su se gledale s blagim izrazom zabrinutosti", prisetila se.

Suočavanje s dijagnozom i strah za ćerke

Nakon ultrazvuka i biopsije, 22. juna 2016. u 16 sati otišla je na konsultacije, pretpostavljajući da joj "neće saopštiti loše vesti tako kasno poslepodne". Umesto toga, dijagnostikovan joj je lobularni rak dojke koji se proširio na limfne čvorove.

"Jednostavno to ne očekujete", rekla je Viki, majka dveju kćeri, danas starih 17 i 21 godinu, koja ove godine slavi 25. godišnjicu braka sa suprugom Garijem.

"Sećam se da sam samo sedela i čula reči: 'Žao mi je, radi se o raku dojke'. Pronašli su mi i tumor u pazuhu, i to prilično veliki. Moje prvo pitanje lekaru bilo je: 'Kako ću reći svojim devojčicama?'. Tada su imale sedam i tek navršenih 12 godina... Odmah pretpostavite da ćete umreti."

Njen oblik raka bio je jedan od najagresivnijih, trećeg stadijuma. Prema tadašnjim statistikama, stope petogodišnjeg preživljavanja bile su prilično niske.

Duga i teška borba za život

Viki je podvrgnuta mastektomiji tri nedelje kasnije, tokom koje su joj uklonjeni i zahvaćeni limfni čvorovi. Šest nedelja nakon operacije započela je s hemoterapijom. Nakon šest meseci hemoterapije, uzela je mesec dana pauze pre nego što je započela svakodnevnu radioterapiju u trajanju od mesec dana.

Rečeno joj je da s operacijom, hemoterapijom i radioterapijom njena stopa petogodišnjeg preživljavanja iznosi otprilike 65 odsto, ali "ja sam na to gledala kao na 35 odsto šanse da umrem", objasnila je. Međutim, u januaru 2018., nakon iscrpljujućih 19 meseci lečenja i operacija, Viki je primila vest da nema dokaza o bolesti.

"Sada je život potpuno drugačiji. Vrlo retko razmišljam o raku, ali nisam mislila da ću doživeti da to mogu reći", rekla je.

