Mihail Litvak je jedan od najpoznatijih ruskih psihijatara i psihoterapeuta. Bio je izuzetno aktivan do kraja života i rado je delio savete. Pisao je o tome kako prepoznati zlobne ljude, ali i o svakodnevnim problemima sa kojima se većina nas susreće, koristeći pitke tekstove potkrepljene primerima iz prakse.

Za života je objavio više od trideset knjiga, a najpoznatija među njima je Psihološki aikido. Njegova dela su prodata u više od pet miliona primeraka.

Mihail Litvak je ceo svoj život posvetio tome da pomogne ljudima da bolje razumeju sebe i druge, prevaziđu mentalne probleme i žive smirenije i ispunjenije.

Ovaj psiholog je ostavio i ne tako dugu, ali izuzetno vrednu lekciju o razlici između dobrog i lošeg čoveka.

Da li znate kako da prepoznate kukavice i zlobne ljude?

Dobar čovek je velikodušan, dok je loš čovek pohlepan. Psiholozi dele ljude na altruiste i egoiste, iako egoizam postoji u svakoj osobi u različitim merama. Neko može biti toliko sebičan da ceo svet vidi kao svoju pozornicu i smatra da su svi oko njega podređeni, dok je drugi spreman na sve zbog svojih voljenih, porodice, prijatelja, kolega ili poznanika.

Dobrota čoveka može se prepoznati i po nekoliko znakova. Na primer, da li je spreman da ustupi ako je potrebno, da li može da se rastane od stvari koje mu nisu neophodne, da li oseća zavist i koliko je spreman da trpi zarad onih koje voli. Ako u čoveku dominira sebičnost, u svim ovim situacijama svoje interese stavljaće na prvo mesto, bez obzira na druge.

Dobar čovek je hrabar, dok je loš kukavica. Bes, ljutnja i zlo često proizlaze iz straha. Neko ko se boji sveta može se uplašiti čak i da pomazi mačku jer smatra da je to nehigijenski, ili stalno sumnja u ljude, verujući da su nepošteni, iako nikada nije doživeo prevaru. Dobar čovek je slobodan od takvih strahova. Možda deluje naivno onima oko sebe, ali ne ometa sebe neprijatnim mislima da bi sumnjao u loše namere drugih. Razumnu meru opreza poseduje, ali samo tamo gde je stvarno potrebna.

Visoka emocionalna inteligencija retko je prisutna kod ljudi koji u sebi nose bes i ljutnju. Takvi ljudi često ne razumeju druge, što ih čini još besnijima i sprečava da budu velikodušni i otvoreni. Kukavičluk nije svojstven dobrom čoveku, dok loš čovek stalno sumnja i boji se svega.

Dobar čovek u drugima traži sličnosti, dok loš vidi samo razlike. Ljubazna osoba prepoznaje u drugima osobine slične sebi, što rađa simpatiju i motiviše je na dobra dela. Loša osoba, ljuta i nezadovoljna, vidi samo razlike i ne teži komunikaciji, već stvara distancu. Takvi ljudi često primete samo negativno, jer su i sami neprijateljski nastrojeni prema svetu. Ljubazna osoba traži ono što spaja ljude, lako ih privlači, razume i ceni.

