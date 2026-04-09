Sremuš je moćna samonikla biljka koja posle duge zime obnavlja telo i čisti organizam od glave do pete. Poznata je i kao medveđi luk, jer krepi i ove krupne životinje. Sada je ubedljivo i najtraženija na pijacama, jer se bere narednih mesec dana. Narodni travar, Momčilo Antonijević, otkriva kako se koristi i za šta se upotrebljava sremuš koji se u narodu naziva i divlji beli luk ili medveđi luk.

Posle zimskog perioda, kada smo jeli jako mnogo masne hrane, koja ne deluje dobro na naš kardiovaskularni sistem, sremuš se pojavljuje bukvalno kao spasitelj, koji će da očisti naše krvne sudove i pomogne našem srcu da normalno radi, objašnjava Antonijević za Naj ženu. Ukoliko povišen krvni pritisak, holesterol ili sistemsku kandidijazu, idelano bi bilo da koristite sremuš, pošto on sadrži i prebiotike.

"Da bismo postigli potpun efekat i očistili organizam, potrebno je da sremuš jedemo svaki dan, u kontinuitetu dve nedelje", naglašava narodni travar. Sremuš može da se koristi samo kao svež. Ne može da se suši, niti konzervira na bilo koji način (tako gubi sva lekovita svojstva), osim da se napravi tinktura. Takođe, bilo bi dobro sremuš što manje seckati.

Deluje i na bakterije i na gljivice

Sremuš, kao i njegov pitomi rođak, beli luk, sadrži sumporna jedinjenja koja deluju antibakterijski.

"Ukoliko imate sistemsku kandidijazu, idelano bi bilo da koristite sremuš, pošto on sadrži i prebiotike, jedinjenja koja su zapravo hrana za korisne bakterije u našem organizmu, kako bismo pobedili gljivičnu infekciju koja se pojavila u našem telu", dodaje Antonijević.

Kako se priprema

Sremuš može da se prži sa jajima, može da se dodaje u proju sa sirom, može da se mesi hleb sa sremušom, ali generalno, ukoliko ga koristimo da očistimo kardiovaskularni sistem, najbolje je da bude svež.

Salata od sremuša

Momčilo Antonijević preporučuje i zanimljiv recept za pripremu salate od sremuša. Potrebno je iseckati jednu vezu sremuša na krupnije komade. Od začina staviti samo malo soli i kiselo mleko, po mogućstvu ovčije. Umesto ulja, dodati mešavinu mlevenih semenki – recimo sirovu bundevinu golicu i suncokret.