Kada se spomene post na vodi, mnogi pomisle da poslasticama tu nema mesta. Ipak, ovaj sutlijaš pokazuje suprotno, kremast je i blagog ukusa, pa ga mogu uživati čak i oni koji ne poste.

Recept koristi jednostavne sastojke koji su svima dostupni i pravi desert koji se topi u ustima. Savršeno je rešenje za dane posta, ali i za trenutke kada želite nešto slatko bez mlečnih proizvoda.

Da biste pripremili ovaj desert, biće vam potrebno 200 grama pirinča, 1,2 litra vode, 100 grama šećera, štapić vanile ili kašičica ekstrakta vanile, prstohvat soli i po želji limunova korica. Na kraju možete dodati cimet ili rendanu limunovu koricu za dodatnu aromu. Ova kombinacija čini sutlijaš jednostavnim, a ipak preukusnim desertom za dane posta.

Prvo operite pirinač pod hladnom vodom kako biste uklonili višak skroba. Sipajte vodu u šerpu i dodajte pirinač, pa kuvajte na srednjoj temperaturi dok pirinač ne omekša i ne upije vodu. Zatim dodajte šećer, vanilu i prstohvat soli, pa nastavite sa kuvanjem još nekoliko minuta. Po želji dodajte limunovu koricu ili cimet.

Tokom kuvanja voda će se postepeno smanjivati, a pirinač postajati sve kremastiji. Kada desert dostigne željenu gustinu, sklonite ga sa vatre i ostavite da se malo ohladi. Poslužite ga topao ili hladan, jer su obe varijante podjednako ukusne.

