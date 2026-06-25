Jedno je sigurno: svako ko je hronično bolestan zna koliko je važno imati određene lekove u putnom koferu.

Prema Saveznom udruženju nemačkih farmaceutskih udruženja (ABDA), osnovni set lekova koji bi trebalo poneti na odmor može se dopuniti drugim proizvodima.

Spisak pakovanja trebao bi obuhvatiti:

Lek protiv proliva

Lekovi za simptome prehlade poput kašlja ili grlobolje

Lek za digestivne probleme kao što je žgaravica

Toplomer

Lekovi protiv bolova i groznice

Sredstvo za dezinfekciju za tretman manjih rana

Materijal za obloge kao što su flasteri, rane komprese, fiksirajući zavoji ili dodatni zavoji

Lekovi za tretiranje istegnuća, uganuća ili modrica

Zaštita od sunca

Sredstvo protiv insekata

Mast za rane i ubrzavanje zaceljenja

Kapi za oči i uši

Sprej za nos

Maramice

Preporučuje se i makaze za prvu pomoć ili obične, jednokratne rukavice ili maske za lice prema ABDA preporuci.

Ukoliko je potrebno, turisti bi takođe mogli razmotriti unošenje lekova protiv mučnine ili alergija. Ako planirate izlet u prirodu, preporučuje se poneti i pincetu ili specijalnu pincetu za uklanjanje krpelja.