Jedno je sigurno: svako ko je hronično bolestan zna koliko je važno imati određene lekove u putnom koferu.
Prema Saveznom udruženju nemačkih farmaceutskih udruženja (ABDA), osnovni set lekova koji bi trebalo poneti na odmor može se dopuniti drugim proizvodima.
Spisak pakovanja trebao bi obuhvatiti:
- Lek protiv proliva
- Lekovi za simptome prehlade poput kašlja ili grlobolje
- Lek za digestivne probleme kao što je žgaravica
- Toplomer
- Lekovi protiv bolova i groznice
- Sredstvo za dezinfekciju za tretman manjih rana
- Materijal za obloge kao što su flasteri, rane komprese, fiksirajući zavoji ili dodatni zavoji
- Lekovi za tretiranje istegnuća, uganuća ili modrica
- Zaštita od sunca
- Sredstvo protiv insekata
- Mast za rane i ubrzavanje zaceljenja
- Kapi za oči i uši
- Sprej za nos
- Maramice
Preporučuje se i makaze za prvu pomoć ili obične, jednokratne rukavice ili maske za lice prema ABDA preporuci.
Ukoliko je potrebno, turisti bi takođe mogli razmotriti unošenje lekova protiv mučnine ili alergija. Ako planirate izlet u prirodu, preporučuje se poneti i pincetu ili specijalnu pincetu za uklanjanje krpelja.
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