Domaći sirup od višanja je ukusan letnji specijalitet koji se može koristiti na mnogo načina, bilo kao osvežavajuće piće, preliv za slatkiše ili dodatak omiljenim poslasticama. Njegova priprema je jednostavna, a kao rezultat dobija se aromatičan i ukusan sirup koji se može sačuvati i koristiti tokom cele godine.

Sastojci:

  • 1 litar soka od višanja
  • 2 kilograma šećera
  • konzervans po želji

Priprema:

Najpre temeljno operite višnje, uklonite peteljke i koštice, pa ih sameljite pomoću mašine za mlevenje mesa ili usitnite u blenderu. Dobijenu voćnu masu prebacite u veću posudu i ostavite preko noći na hladnom mestu kako bi otpustila što više soka.

Narednog dana procedite sadržaj kroz gustu cediljku ili gazu kako biste dobili bistar sok spreman za dalju pripremu.

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Izmerite količinu soka i dodajte šećer u razmeri dva kilograma šećera na jedan litar soka. Povremeno promešajte kako bi se šećer potpuno rastvorio.

Kada se šećer u potpunosti sjedini sa sokom, stavite smesu na šporet i zagrevajte do ključanja. Ostavite da lagano kuva nekoliko minuta, uz povremeno uklanjanje pene koja se stvara na površini.

Ako želite da sirup duže traje, možete dodati konzervans u količini koju preporučuje proizvođač. U slučaju da ga ne koristite, savetuje se da staklene flaše prethodno sterilišete u rerni i da u njih sipate još vruć sirup.

Pripremljen sirup sipajte u čiste i potpuno suve flaše, zatvorite ih odmah nakon punjenja i ostavite da se postepeno hlade na sobnoj temperaturi.

Sirup čuvajte na hladnom i tamnom mestu. Pre konzumiranja razblažite ga vodom prema sopstvenom ukusu i uživajte u punoj aromi višanja, bilo kao osvežavajućem napitku ili kao dodatku kolačima, sladoledu i drugim desertima.

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