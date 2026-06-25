Priprema:

Najpre temeljno operite višnje, uklonite peteljke i koštice, pa ih sameljite pomoću mašine za mlevenje mesa ili usitnite u blenderu. Dobijenu voćnu masu prebacite u veću posudu i ostavite preko noći na hladnom mestu kako bi otpustila što više soka.

Narednog dana procedite sadržaj kroz gustu cediljku ili gazu kako biste dobili bistar sok spreman za dalju pripremu.

Izmerite količinu soka i dodajte šećer u razmeri dva kilograma šećera na jedan litar soka. Povremeno promešajte kako bi se šećer potpuno rastvorio.

Kada se šećer u potpunosti sjedini sa sokom, stavite smesu na šporet i zagrevajte do ključanja. Ostavite da lagano kuva nekoliko minuta, uz povremeno uklanjanje pene koja se stvara na površini.