Usred toplotnog talasa vrućine, kada teški lakovi, intenzivne boje i zahtevni nail-art ustupaju mesto laganijim teksturama i suptilnom sjaju, jedan manikirski trend tiho, ali moćno preuzima glavnu ulogu. Nokti s ružinom vodicom – nežni, prozračni manikir u ružičastim tonovima koja ističe prirodnu lepotu vaših noktiju – postali su viralni, i to s dobrim razlogom.

Ovaj tip manikira karakterišu prozirne nijanse ružičaste boje, sjajni finiš i efekat koji podseća na lagani tint – kao da ste vrhovima prstiju slučajno dotakli sladoled od maline ili umočili ruke u ružičasti čaj. Ako volite suptilnost rumenila, nokti s ružinom vodicom mogli bi biti vaš idealan letnji beauty saveznik.

Trend nije sasvim nov – prvi put se probio u svest beauty zajednice zahvaljujući kanadskom brendu Gelcare, koji je lansirao lak pod nazivom “Rose Water” i opisao ga kao “nežnu žele ružičastu nijansu koja naglašava prirodnu lepotu vaših noktiju”. No, upravo je ovog leta doživeo pravi preporod.

Za početak, u trenutku kada temperature rastu, sve se prirodno prebacuje na laganije – skincare postaje više vodene teksture, rumenila su u gelu, a manikie odražava sličnu želju za svežinom. Nokti koji zahtevaju malo održavanja, s nijansama koje deluju čisto i neutralno, postali su nova norma. Ovo je odgovor na zasićenje neonskim, prazničnim ili dizajnerski “teškim” noktima.

Takođe, trend deli DNK s drugim viralnim manikirima – poput „BB nails“ i staklenog francuskog manikira koji populariše Dakota Džonson. Ipak, nokti s ružinom vodicom unose nešto sočnije, nežnije, gotovo poetsko u celu priču.

Još jedna privlačna dimenzija trenda je to što mnoge verzije ovog manikira nisu samo estetski, već i funkcionalno osmišljene. Lakovi poput onih iz linije Manucurist Active Glow (s nijansama maline, grožđa i borovnice) nisu samo lepi – oni su obogaćeni sastojcima poput ulja slatkog badema, koji neguje, štiti i jača slabe nokte. To znači da ne samo da će vaši nokti izgledati negovano – oni će to i zaista biti.

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