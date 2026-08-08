Ako su se ova dva horoskopska znaka u poslednje vreme pitala kada će im zvezde konačno biti naklonjene, odgovor je: upravo sada. Početak avgusta 2026. donosi im prijatna iznenađenja, naročito tokom vikenda 8. i 9. avgusta, kada astrološke prilike rade u njihovu korist.

Jedan od najvažnijih tranzita ovog meseca jeste ulazak Venere u Vagu, koji će posebno pogodovati upravo Biku i Vagi. Ovaj vikend donosi više prilika za nova poznanstva, važne susrete i pozitivne promene, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.

Bik

Zahvaljujući Mesecu koji prelazi iz Blizanaca u Raka, ali i Veneri, vašoj vladajućoj planeti koja boravi u Vagi, pred Bikovima je izuzetno povoljan vikend. Ovo je period u kojem će mnoge stvari konačno doći na svoje mesto. U subotu će razgovori doprineti boljem razumevanju i zbližavanju sa ljudima, dok nedelja donosi harmoniju u društvenim odnosima. Moguće je da ćete dobiti poziv koji niste očekivali, obnoviti kontakt sa dragom osobom ili jednostavno provesti vreme koje će vam mnogo značiti.