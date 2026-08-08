Ako su se ova dva horoskopska znaka u poslednje vreme pitala kada će im zvezde konačno biti naklonjene, odgovor je: upravo sada. Početak avgusta 2026. donosi im prijatna iznenađenja, naročito tokom vikenda 8. i 9. avgusta, kada astrološke prilike rade u njihovu korist.
Jedan od najvažnijih tranzita ovog meseca jeste ulazak Venere u Vagu, koji će posebno pogodovati upravo Biku i Vagi. Ovaj vikend donosi više prilika za nova poznanstva, važne susrete i pozitivne promene, kako u privatnom, tako i u poslovnom životu.
Bik
Zahvaljujući Mesecu koji prelazi iz Blizanaca u Raka, ali i Veneri, vašoj vladajućoj planeti koja boravi u Vagi, pred Bikovima je izuzetno povoljan vikend. Ovo je period u kojem će mnoge stvari konačno doći na svoje mesto. U subotu će razgovori doprineti boljem razumevanju i zbližavanju sa ljudima, dok nedelja donosi harmoniju u društvenim odnosima. Moguće je da ćete dobiti poziv koji niste očekivali, obnoviti kontakt sa dragom osobom ili jednostavno provesti vreme koje će vam mnogo značiti.
Na ljubavnom planu i u prijateljstvima očekuje vas više dinamike. Mars u Blizancima podstiče spontane susrete, neplanirane izlaske i razgovore koji mogu osvežiti vaše odnose. Na poslu biste mogli da dobijete važnu ideju ili upoznate osobu koja će promeniti način na koji gledate na neki projekat. Intuicija će vam biti posebno izražena, pa joj vredi verovati.
Kada je reč o finansijama, moguće je da će se tokom razgovora pojaviti nova poslovna prilika ili ideja koja će vam pomoći da drugačije organizujete budžet.
Vaga
Za Vage je ovo početak mnogo povoljnijeg perioda. Venera, planeta koja vlada ovim znakom, boraviće u Vagi sve do septembra, a već prvi vikend pod njenim uticajem donosi osećaj lakoće i harmonije.
Komunikacija postaje iskrenija i kvalitetnija, pa će mnogi odnosi dobiti novu dimenziju. Ljudi će biti spremniji da saslušaju jedni druge i zajednički rešavaju nesuglasice, umesto da impulsivno reaguju. Nedelja posebno pogoduje druženjima i jačanju prijateljskih veza. Na ljubavnom planu vaš šarm biće posebno izražen, pa su moguća nova poznanstva ili razgovori koji bi mogli da ostave snažan utisak.
Istovremeno, mogli biste da preispitate svoje poslovne ciljeve i pronađete bolji balans između karijere i privatnog života. Ako postoji finansijsko pitanje koje treba rešiti sa partnerom ili članom porodice, otvoren i miran razgovor biće najbolji način da izbegnete nesporazume i vratite međusobno poverenje.
Nakon zastoja koji je tokom juna i jula doneo retrogradni Merkur, Bikovi i Vage konačno ulaze u mnogo povoljniji period. Venera će im pružati snažnu podršku sve do 10. septembra, pa bi naredne nedelje mogle da donesu niz lepih prilika koje vredi iskoristiti, prenosi Elle.
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