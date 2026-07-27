Ešli Pičirili (35) zamalo je izgubila život u maju 2021. godine dok je radila na gradilištu u Northemptonu, gradu udaljenom oko 30 kilometara od Springfilda. Bila je tek nedelju dana na novom poslu kada se zid rova iznenada obrušio i zatrpalo je nekoliko tona zemlje.

"Da sam tada znala da mogu da umrem u toj rupi, možda bih paničila. Ali iskreno, u tom trenutku nisam ni pomislila da je to moguće", ispričala je Ešli za lokalnu televiziju WesternMassNews, a prenosi Daily mail.

Veteranka američkog ratnog vazduhoplovstva kaže da je prvi trenutak bio potpuno drugačiji od onoga što bi većina ljudi očekivala.

"U početku je delovalo kao da vas je neko snažno zagrlio. Bilo je neprijatno, ali nisam odmah shvatila koliko je situacija ozbiljna."

Svesno je pokušavala da ostane mirna, uverena da će spasilačke ekipe brzo stići.

"Znala sam da znaju gde sam i da dolaze po mene. Zato sam ostala smirena i disala veoma plitko. Nisam mogla duboko da udahnem jer mi zemlja nije dozvoljavala da se pluća prošire."

Spasioci su je oslobađali oko pola sata, koristeći bager, ali i sopstvene ruke kako bi pažljivo uklonili zemlju. Kada su je konačno izvukli, ustanovljeno je da ima polomljena rebra, probušeno plućno krilo i ozbiljno unutrašnje krvarenje. Doktorka Kristina Krejmer, traumatolog iz Medicinskog centra Bejstejt, ispričala je da je Ešli u bolnicu stigla u kritičnom stanju.

"Krvarila je toliko obilno da smo mogli da čujemo zvuk krvarenja, što je izuzetno retka pojava u medicini. Njene šanse da preživi bile su gotovo nikakve."

Tokom prve operacije srce joj je prestalo da kuca, ali su lekari uspeli da je reanimiraju. Posle mesec dana provedenih u bolnici usledio je dug oporavak, a danas Ešli vodi potpuno drugačiji život. Vratila se u školu letenja i sada radi kao pilot u vazduhoplovnoj bazi Nacionalne garde Barns.

Doktorka Krejmer smatra da je njeno preživljavanje rezultat izuzetne fizičke i mentalne snage, ali i savršene saradnje svih koji su učestvovali u njenom spasavanju.

"U ovakvim slučajevima ne postoji jedan heroj. Od ljudi koji prvi stignu na mesto nesreće, preko hitne pomoći i hirurga, pa sve do medicinskih sestara, rehabilitacionog tima i kućne nege – svi moraju da funkcionišu kao jedno. Upravo zato je danas živa", zaključila je doktorka.