Međutim, objava jednog domaćina na društvenoj mreži Reddit podigla je ozbiljnu prašinu i pokrenula raspravu koja je podelila javnost na dva strogo zaraćena tabora.

Naime, čovek je objasnio da slavi detetu prvi rođendan i ujedno pravi mini useljenje u stan, a kroz kuću će mu tokom dva dana proći oko 50 zvanica. S obzirom na to da njegov brat drži restoran i pravi pečenje vrhunskog kvaliteta, doneo je odluku koja je šokirala mnoge.

„Bez mazanja očiju“ – samo prase, jaga i kupus salata!

„Često idem na svadbe i razna veselja gde je sto pretrpan predjelima, sirevima, šunkama, salatama i čime sve ne, pa na kraju pečenje skoro niko ni ne jede kako treba“, započeo je svoju objavu ovaj domaćin i dodao da je rešio da kod njega situacija bude potpuno obrnuta.

On planira da izbaci sve ono što naziva „mazanjem očiju“ - zaboravite na slane rolate, rusku salatu, suhomesnate proizvode, urnebes kuglice i kiflice. Na stolu će se naći isključivo vrhunsko praseće i jagnjeće pečenje, uz ren i kupus salatu. Naglasio je da novac nije problem i da je mogao da priušti kompletan meni, ali da ne želi da se hrana baca, pa je rešio da testira „javno mnjenje“ pitanjem: „Da li biste vi zamerili da dođete na takvu proslavu?“

Opšti rat u komentarima

Odgovori su stigli brzinom svetlosti, a komentari pokazuju da je domaćin uspeo da pogodi u samu srž našeg mentaliteta.

Jedan od najpopularnijih i najduhovitijih komentara odmah je otišao u ekstrem:

„Zamerio bih naravno, pred svima bih rekao da se muzika ugasi, digao bih čašu i udario nožem u nju i rekao da si jedna seljačina obična i štekara i da je ovo najgori rođendan na kome sam bio“, napisao je jedan korisnik, na šta mu je autor posta hladnokrvno odgovorio: „Ko je spomenuo muziku? Nećemo rasipati struju, svašta...“

Sa druge strane, ljubitelji „konkretne“ hrane su oduševljeni. Mnogi su priznali da im je dosta prejedanja kiflicama i ruskom salatom na početku slavlja, zbog čega im glavno jelo presedne. „Drugaru bih došao i na dva kila kisele vode, samo da je hladna“ i „Gde se nalaziš, je l' može i nas par nepozvanih da svrati?“, pisali su oduševljeni gosti sa interneta.

Žene u panici: „Ostaćemo gladne!“

Ipak, u moru komentara izdvojio se realan problem koji su uglavnom naglasile žene. Veliki broj gostiju, naročito mlađe generacije, deca, ali i trudnice, uopšte ne jedu pečenje — ili im je jagnjetina preteška, ili prosto preferiraju laganiju hranu.

„Ja bih odatle izašla gladna. Moj muž dere pečenje, ali dosta žena koje poznajem to ne jede. Za njega su peciva tovne gluposti, a pečenje konkretna stvar, ali ipak treba misliti na goste“, glasio je jedan od razumnijih komentara. Drugi su dodali da bi domaćin morao da ubaci makar pitu sa sirom ili gomilu kiflica, jer deca na rođendanu sigurno neće sedeti i glodati jagnjeću plećku.

Bilo kako bilo, ovaj otac je naglasio da je svoju odluku već doneo i da ga supruga u tome podržava. Njegovi gosti će morati da se pomire sa činjenicom da ih čeka čist, beskompromisni hedonizam za mesojede — ili da se dobro najedu kod kuće pre nego što krenu na rođendan.

Šta vi mislite?

Da li je ovaj domaćin genije koji štedi vreme i sprečava bacanje hrane, ili je ipak prekršio osnovno pravilo balkanskog gostoprimstva koje glasi: „Stolovi moraju da se savijaju pod hranom“? Pišite nam u komentarima!