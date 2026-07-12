Ovan

Ponedeljak donosi snažan početak nedelje i želju da što pre završite važne obaveze. Vaša inicijativa biće primećena, ali izbegavajte impulsivne reakcije u komunikaciji sa saradnicima. U ljubavi je vreme za iskren razgovor i rešavanje sitnih nesporazuma. Veče iskoristite za odmor i planiranje narednih dana.





Bik

Fokus će biti na finansijama i praktičnim pitanjima. Moguće su dobre vesti vezane za posao ili dodatni izvor prihoda. U emotivnim odnosima partner će ceniti vašu stabilnost i podršku. Slobodni Bikovi mogu upoznati osobu koja ostavlja utisak pouzdanosti i topline.





Blizanci

Dan je ispunjen razgovorima, sastancima i novim informacijama. Vaša snalažljivost pomoći će vam da rešite problem koji je dugo bio na čekanju. U ljubavi budite jasni u svojim namerama i izbegavajte dvosmislene poruke. Moguće je prijatno iznenađenje od prijatelja.





Rak

Ponedeljak donosi potrebu da napravite ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života. Intuicija će vam pomoći da donesete pravu odluku u važnoj situaciji. U ljubavi vas očekuje više razumevanja i bliskosti ako pokažete svoje emocije. Posvetite više pažnje odmoru.





Lav

Vaša harizma i samopouzdanje danas dolaze do punog izražaja. Bićete u prilici da ostavite snažan utisak na ljude iz poslovnog okruženja. U ljubavi vas očekuju lepi trenuci, posebno ako napravite prvi korak. Dan je povoljan za nove početke i donošenje važnih odluka.





Devica

Organizacija i disciplina pomoći će vam da završite više nego što ste planirali. Ipak, nemojte preuzimati tuđe obaveze. U ljubavi je važno da pokažete više nežnosti, a manje kritike. Obratite pažnju na zdravlje i pronađite vreme za opuštanje.





Vaga

Ponedeljak donosi priliku za uspešnu saradnju i rešavanje odnosa koji su bili napeti. Vaš diplomatski pristup otvara mnoga vrata. U ljubavi vas očekuje prijatan razgovor koji donosi više poverenja. Veče je idealno za druženje sa dragim ljudima.





Škorpija

Bićete odlučni da završite ono što ste započeli. Intuicija vas vodi ka dobrim poslovnim potezima, ali izbegavajte nepotrebne rasprave. Ljubavni odnosi postaju dublji kroz iskrenost i poverenje. Posvetite pažnju svom unutrašnjem miru.





Strelac

Pred vama je dinamičan dan pun novih mogućnosti. Moguće je putovanje, važan sastanak ili zanimljiva ponuda. U ljubavi vas privlače spontane situacije i osobe koje vas inspirišu. Iskoristite svoju energiju na ono što vam donosi radost.





Jarac

Poslovne obaveze zahtevaju disciplinu, ali ćete uspeti da ostvarite ono što ste planirali. Finansijska situacija ide u stabilnijem pravcu. U ljubavi pokažite više emocija i manje rezervisanosti. Veče provedite u miru sa porodicom.





Vodolija

Ponedeljak donosi nove ideje i želju za promenama. Moguće je poznanstvo koje će biti značajno za budućnost. U ljubavi budite otvoreni za iskrene razgovore i ne plašite se da pokažete šta osećate. Kreativnost vam danas donosi prednost.





Ribe

Dan je pogodan za završavanje obaveza koje zahtevaju strpljenje i koncentraciju. Intuicija će vas voditi ka pravim ljudima i odlukama. U ljubavi vas očekuje više nežnosti i razumevanja. Veče je idealno za odmor, meditaciju ili vreme provedeno u prirodi.