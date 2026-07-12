Stručnjaci ističu da savršen roditelj ne postoji, ali da postoje jasni pokazatelji da dete odrasta uz ljubav, podršku i osećaj sigurnosti. Ako prepoznajete ovih šest znakova, velika je verovatnoća da ste dobra majka.

1. Vaše dete se oseća sigurno pored vas

Dete zna da može da vam se obrati kada je tužno, uplašeno ili srećno. Osećaj sigurnosti jedan je od najvažnijih temelja zdravog razvoja.

2. Postavljate granice, ali s ljubavlju

Dobra majka ne govori uvek „da“. Pravila i granice pomažu deci da razviju odgovornost i osećaj za ispravno ponašanje, naročito kada su postavljena mirno i dosledno.

3. Slušate dete i uvažavate njegova osećanja

Umesto da odmah nudite rešenja, trudite se da saslušate dete i pokažete razumevanje. Na taj način ono uči da su njegove emocije važne i da ih može slobodno izraziti.

4. Priznajete kada pogrešite

Nijedan roditelj nije bez greške. Izvinjenje detetu kada pogrešite pokazuje mu da je odgovornost važna i da je sasvim normalno učiti iz sopstvenih postupaka.

5. Brinete i o sebi

Odmor, vreme za hobije ili druženje nisu znak sebičnosti. Kada vodite računa o svom fizičkom i mentalnom zdravlju, imate više energije i strpljenja za svoju porodicu.

6. Volite dete bezuslovno

Najvažnije je da dete zna da je voljeno bez obzira na uspehe, ocene ili greške. Upravo taj osećaj prihvaćenosti gradi samopouzdanje i emocionalnu stabilnost za ceo život.

Ako se nekada pitate da li ste dovoljno dobra majka, setite se da ljubav, prisutnost i trud znače mnogo više od težnje ka savršenstvu. Deci nije potreban savršen roditelj, potreban im je roditelj koji ih voli, razume i svakog dana daje sve od sebe.