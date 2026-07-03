Kažu da nijedna porodična svađa ne traje večno, a izgleda da se tome nada i princeza od Velsa Kejt Midlton. Posle godina ćutanja, uvreda i hladnih odnosa između prinčeva Vilijama i Harija, sada se sve glasnije priča da bi upravo Kejt mogla da bude osoba koja će pokušati da spoji porodicu.

Prema pisanju stranih medija, princ Hari i Megan Markl krajem jula planiraju da doputuju u Veliku Britaniju, i to prvi put posle nekoliko godina sa decom – sedmogodišnjim Arčijem i petogodišnjom Lilibet.

A upravo u tome Kejt vidi priliku koju, kako navode izvori bliski kraljevskoj porodici, ne želi da propusti.

"Neka deca budu razlog da odrasli zakopaju ratne sekire"

Iako niko iz palate zvanično nije potvrdio ove navode, sve se više priča da Kejt priželjkuje da se porodica konačno okupi, makar na nekoliko dana.

Navodno pokušava da nagovori princa Vilijama da se sastane sa mlađim bratom, ali i da upozna Arčija i Lilibet, koje većina članova kraljevske porodice gotovo da nije ni viđala.

Kako tvrde izvori, Kejt smatra da bi upravo deca mogla da budu ono što odrasli nisu uspeli da postignu godinama.

"Možda je vreme da rođaci odrastaju zajedno, umesto odvojeno", navodno razmišlja princeza.

Posle godina svađa, možda je došlo vreme za porodični ručak

Od kada su Hari i Megan 2020. godine napustili kraljevske dužnosti i preselili se u Kaliforniju, odnosi sa ostatkom porodice postali su sve zategnutiji.

Bilo je javnih optužbi, televizijskih intervjua, dokumentaraca i Harijevih memoara, pa mnogi smatraju da je pomirenje gotovo nemoguće.

Ipak, oni koji prate kraljevsku porodicu kažu da upravo ovakvi porodični susreti često budu prvi korak ka popravljanju odnosa.

Jer kada se za istim stolom nađu deca, bake, deke, stričevi i tetke, stare svađe bar na trenutak padnu u drugi plan.

Vilijam još nije rekao poslednju reč

Ipak, nije sve tako jednostavno.

Prema tvrdnjama izvora, princ Vilijam još nije spreman da donese konačnu odluku. Navodno poštuje Harijevu želju da dođe sa porodicom, ali smatra da za pomirenje nije dovoljan samo jedan susret.

"Kejt se nada, ali ga ne pritiska", tvrdi izvor.

Nada postoji i u Bakingemskoj palati

Priča se da i kralj Čarls III želi da se odnosi u porodici poprave. Navodno veruje da bi dolazak Harija, Megan i njihove dece mogao da bude prvi korak ka normalnijim porodičnim odnosima.

Ako do ove posete zaista dođe, biće to prvi put od 2022. godine da Arči i Lilibet borave u Velikoj Britaniji.

A možda će upravo ovog leta deca, koja su zbog sukoba odraslih godinama bila razdvojena, konačno dobiti priliku da zajedno trče po dvorištu, igraju se i upoznaju jedni druge.

Jer, kako to često biva u svakoj porodici, nekad su upravo najmlađi oni zbog kojih odrasli odluče da zaborave stare svađe i pruže jedni drugima novu šansu.