Olimpijska šampionka u skijanju Lindzi Von pokazala je kako provodi leto dok se oporavlja od teške povrede noge koju je zadobila na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine.

Sportistkinja je na Instagramu objavila seriju fotografija i snimaka, među kojima je posebno privukla pažnju fotografija na kojoj u crnom bikiniju uživa pored bazena na nepoznatoj lokaciji. Uz objavu je podelila i delić svoje svakodnevice, tj. treninge u kućnoj teretani, druženja sa prijateljima i porodične trenutke.

Na snimcima se može videti kako radi zgibove i pozira u sportskoj opremi, a pratiocima je pokazala i odlazak u kupovinu sa sestrom Karin Kildou, večeru sa glumicom Lorom Dern i televizijskom voditeljkom Gejl King, kao i atmosferu sa koncerta grupe Black Eyed Peas i vožnje brodom.

Iako je oporavak nakon ozbiljne povrede bio veoma zahtevan, Lindzi je ranije otkrila da je fokusirana na potpuni povratak svakodnevnom životu i da veruje u uspešan oporavak. Tokom leta napravila je pauzu od operacija i intenzivnih terapija kako bi se posvetila odmoru i putovanjima.

Kako je istakla, želi da ovo leto iskoristi za opuštanje, druženje i beg od svega što je prošla poslednjih meseci, uz nadu da će uskoro moći da se vrati uobičajenim aktivnostima i životnom ritmu.