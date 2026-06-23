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Lindzi Von pokazala kako izgleda njen oporavak i letnji odmor nakon povrede: Ovakvu je niste viđali
Olimpijska šampionka u skijanju Lindzi Von pokazala je kako provodi leto dok se oporavlja od teške povrede noge zadobijene na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine.
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